Stadtkapelle will Friedrichshafen den Marsch blasen

36 Musiker werden sich mit dem Bus auf den Weg in die Quadratestadt machen. Dort soll es richtig rund gehen. Die Idee dazu, so heißt es in einer Pressemitteilung der Kapelle, sei von Hubert Schnurr gekommen. Er ist nicht nur OB, sondern auch Präsident des Turnvereins. Das "Konzert" in der SAP-Arena beginnt um 13.15 Uhr und damit eine Viertelstunde vor der Vorstellung der Mannschaften. Spielbeginn ist um 13.45 Uhr. Das Frauenendspiel um 16.30 Uhr bestreiten der VC Wiesbaden und der Dresdner SC.

Die Bühler Musikanten werden das Privileg besitzen, im Innenbereich, ansonsten strengste Sicherheits- und damit Tabuzone, zu konzertieren. Zur Einstimmung kommt gleich das Badnerlied zur Aufführung, damit die Schwaben vom Bodensee sofort mal hören, wer und wo die Musike spielt. Die badische Nationalhymne wurde dazu leicht umgetextet. Die dritte Strophe lautet nun: "In Haslach gräbt man Silbererz, bei Bühl, da wächst der Wein, im Schwarzwald schöne Mädchen, ein Badner möcht ich gerne sein!" Und weiter geht's mit: "Ganz Bühl ist heut' im Volleyball, wir spiel'n um den Pokal, die Bisons kämpfen fürs Bühler Land, heut' gibt es keine andere Wahl!" Der Text wird momentan auf die Smartphones der Bühler Fans gesendet, damit diese - gut 1000 an der Zahl - "lautstark und inbrünstig mitsingen können".

Das Konzert ist damit aber noch lange nicht beendet. Zugaben um Zugaben werden zugesichert - und alles ist im Eintrittspreis inbegriffen. Vor allem Posaunisten und Trompeter werden sich in Hochform präsentieren müssen, "um die Bisons "hochzujubeln und den Gegner niederzuschmettern", schreibt der Vorsitzende der Stadtkapelle, Albrecht Müller. Nach dem Match werden die Bühler ihre Instrumente einpacken und "Monnem" wieder verlassen - im guten Gefühl, den Bodensee-Hasen den Marsch geblasen zu haben.

Die SAP-Arena zählt zu den modernsten Veranstaltungshallen Europas. Mit ihren 44 000 Quadratmetern ist sie seit ihrer Eröffnung 2005 Heimstatt der Adler Mannheim und der Rhein-Neckar-Löwen. Auch war sie schon Austragungsort der Handball-WM 2007 und der Eishockey-WM 2010. Auch Vitali Klitschko boxte dort um den WM-Gürtel. Konzerte gaben unter anderem auch Deep Purple, Queen, Anna Netrebko oder Santana.

2016 standen die Bühler Bisons in Mannheim zum ersten Mal in einem Pokalfinale und unterlagen den Berlin Volleys. Mit 12 000 Zuschauern verzeichnete der Deutsche Volleyballverband einen Besucherrekord bei einem Endspiel. Titelverteidiger ist nun der VfB Friedrichshafen, der sich in den vergangenen 20 Jahren bereits sage und schreibe 14 Mal den Pott sicherte.

Ruben Wolochin und Superstar Masahiro Yanagida mit seiner riesigen japanischen Fangemeinde aus Asien und halb Europa werden also einen Sahnetag benötigen, um den 15. Titel der Bodensee-Schwaben zu verhindern. An den Musikanten der Bühler Stadtkapelle und an OB Schnurr soll es nicht liegen.