Filialnetz bleibt bestehen

Forbach

Bürgerliches Engagement Forbach (mm) - Ortsvorsteher Roland Gerstner konnte rund 100 Gäste beim dritten Langenbrander Bürgerempfang begrüßen. Das abwechslungsreiche Dorfleben wird getragen von vielen engagierten Einwohnern, die Gerstner ehren und auszeichnen konnte (Foto: Wörner).

Karlsruhe

Karlsruher Fest der Skulptur Karlsruhe (cl) - Die Skulptur wird auf der 15. Art Karlsruhe besonders gefeiert, sei es mit folkloristischem Touch wie bei Joana Vasconcelos, aus Stahl oder Holz. Insgesamt zeigen 215 Galeristen bis 25. Februar eine Vielfalt an Werken der frühen Moderne und Gegenwartskunst (Foto: Viering).

Stuttgart

Immer mehr Elektroautos Stuttgart (lsw) - Trotz aller Unkenrufe steigt die Zahl der Elektroautos einer neuen Studie zufolge weltweit sprunghaft an. Der Anstieg geht vor allem auf die Nachfrage in China zurück. Laut der Studie haben sich auch die deutschen Autobauer gut positioniert (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Vorsichtiger gefahren Baden-Baden (hez) - Es wurde im vergangenen Jahr in der Kurstadt im Bereich der stationären Messanlagen am Verfassungs- und Ebertplatz etwas vorsichtiger gefahren. Daher ging die Zahl der Beanstandungen bei den städtischen Geschwindigkeitskontrollen zurück (Foto: Archiv).