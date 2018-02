Auf speziellen Wunsch Bühl (red) - Die Meisterkonzerte der Berliner Philharmoniker erweitern ihren Radius: Nach erfolgreichem Auftakt im vergangenen Jahr warten die Osterfestspiele Baden-Baden erneut mit einem Konzert in Bühl auf. "Das geschieht auf speziellen Wunsch der Berliner, die von der ausgezeichneten Akustik des Bürgerhauses und der angenehmen Atmosphäre begeistert waren", lässt das Festspielhaus Baden-Baden wissen. (red) - Die Meisterkonzerte der Berliner Philharmoniker erweitern ihren Radius: Nach erfolgreichem Auftakt im vergangenen Jahr warten die Osterfestspiele Baden-Baden erneut mit einem Konzert in Bühl auf. "Das geschieht auf speziellen Wunsch der Berliner, die von der ausgezeichneten Akustik des Bürgerhauses und der angenehmen Atmosphäre begeistert waren", lässt das Festspielhaus Baden-Baden wissen. Auf dem Programm steht am Gründonnerstag, 29. März, bereits um 14 Uhr, das "Quartett für das Ende der Zeit" von Olivier Messiaen, dargeboten vom Solo-Klarinettisten Andreas Ottensamer und dem Berliner Philharmonischen Klavierquartett im großen Saal. Das "Quartett für das Ende der Zeit" ist eines der zentralsten und am meisten aufgeführten Kammermusikwerke des 20. Jahrhunderts. Der Titel bezieht sich auf sieben Verse aus der Offenbarung des Johannes. Dort fällt der Untergang der Welt zusammen mit dem Beginn der Ewigkeit. Die Endzeitstimmung war alles andere als aus der Luft gegriffen, denn die Komposition entstand unter tragischen Umständen im Winter 1941 in einer Baracke des Kriegsgefangenenlagers in Görlitz. Dies erklärt auch die ungewöhnliche Besetzung: Der Lagerkommandant stellte das Klavier zur Verfügung. An diesem komponierte Messiaen und spielte auch selbst bei der Uraufführung vor rund 400 Zuhörern. Des Weiteren waren eine Geige, ein Cello und eine Klarinette vorhanden, so dass Messiaen eine Komposition für diese Instrumente erdachte. Das Berliner Philharmonische Klavierquartett wurde 1985 gegründet. Seit 2013 setzt es sich aus drei Mitgliedern der Berliner Philharmoniker, dem Geiger Andreas Buschatz, dem Bratscher Matthew Hunter und dem Cellisten Knut Weber, zusammen und wird ergänzt durch den Pianisten Markus Groh. Das Kammerensemble widmet sich laut Veranstalter mit großer Leidenschaft der - im Vergleich zum Streichquartett - weniger prominenten Gattung des Klavierquartetts und vermag in "symphonische Dimensionen" vorzustoßen. Andreas Ottensamer, 1989 in Wien geboren, Spross einer österreichisch-ungarischen Musikerfamilie, ist seit März 2011 Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker. Er konzertiert auf den großen Bühnen mit Orchestern wie den Wiener Philharmonikern, dem Konzerthausorchester Berlin oder der Kammerakademie Potsdam unter Sir Simon Rattle und anderen. Für sein zweites Album "Brahms: The Hungarian Connection" erhielt er 2015 als "Instrumentalist des Jahres" einen Klassik-Echo. Karten gibt es im Vorverkauf in den BT-Geschäftsstellen.

