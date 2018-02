Stadt hat "Weinberg" gekauft

Baden-Baden

Sturmschäden bei FV Baden-Oos Baden-Baden (co) - Bei Sturm "Friederike" kam die Kurstadt zwar kürzlich mit einem blauen Auge davon, nicht so jedoch der Fußballverein Baden-Oos. Der Ballfangzaun zwischen zwei Plätzen wurde schwer beschädigt und muss jetzt auf Kosten des Vereins repariert werden (Foto: co).

Rastatt

Dicke Schneedecke in Fano Rastatt (red) - In Fano, der italienischen Partnerstadt vonRastatt, hat es in der Nachtzum Montag richtig kräftig geschneit, eine etwa 30 Zentimeter dicke Schneeschicht hat sich über die Stadt gelegt. Das ist in der Region sehr selten und meist auch nicht von langer Dauer (Foto: S. Clappis).

Bühl

Stadtkapelle beim Pokalfinale Bühl (gero) - Nächsten Sonntag wollen die Bisons beim Pokal-Endspiel in der Mannheimer SAP-Arena den VfB Friedrichshafen auf die Hörner nehmen. Und die Bühler Stadtkapelle wird den "Häflern" dazu ordentlich den Marsch blasen.36 Musiker werden dabei sein (Foto: toto).

Baden-Baden

BT-Interview mit Julia Fischer Baden-Baden (red) - Die Stargeigerin Julia Fischer (34) aus Bayern will den Menschen mit ihren Konzerten geistige Anregung geben und durch ihr eigenes Portal, dem Publikum auch neue Musik näherbringen, wie sie im BT-Interview sagt. Am 3. März gastiert sie im Festspielhaus (Foto: Broede).