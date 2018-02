Eine Müllkette von Bühl bis nach Rom Bühl (sie) - Würde man die Plastikbecher, aus denen immer mehr Deutsche unterwegs ihren Kaffee schlürfen, zwei Tage lang sammeln, ergäbe das eine Müllkette, die von Bühl bis nach Rom reicht. Täglich gehen bundesweit mehr als sieben Millionen Einwegbecher über die Theken von Bäckereien, Café-Ketten und Gastronomiebetrieben. Diese unglaubliche Zahl nannte gestern Bruno Ketterer, Geschäftsführer von "Peters gute Backstube" bei einem Pressegespräch. Das Bühler Unternehmen will seinen Teil dazu beitragen, den Müllberg künftig zu reduzieren. Bis vor wenigen Jahren betrug der Anteil der Kunden, die ihren Kaffee in den Peters-Filialen zum Mitnehmen bestellen, noch fünf Prozent. Mittlerweile ist er auf zehn Prozent angewachsen. "Der Cappuccino unterwegs ist ein Stück Lifestyle geworden", meinte Ketterer. Doch dieser habe seine Schattenseiten: "Leider gehen noch immer die meisten Heißgetränke davon im klassischen Einwegbecher über die Theke." In Deutschland seien es fast drei Milliarden Stück pro Jahr, bei "Peters gute Backstube" mit ihren 50 Filialen rund 460000. Um diese Zahl zu senken, hat das Unternehmen einen Mehrwegbecher aus Bambus entwickelt. "Er muss praktisch sein, sonst wird er nicht verwendet", beschreibt Ketterer die Zielvorgabe. Deshalb sei der Becher leicht, stoßfest, spülmaschinengeeignet und passt in die meisten Getränkehalter. Verpackt ist er in einen Karton, der zu rund 25 Prozent aus Gras besteht. Produziert wird dieser vom Gernsbacher Unternehmen Casimir Kast. Mit Bonusaktionen und Rabatten hofft der Bäckereibetrieb, seine Kunden zum Umstieg auf Mehrweg zu animieren. Unterstützung in diesem Bestreben erfährt das Unternehmen vom Landkreis. Der Erste Landesbeamte Jörg Peter, auch Cehf des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebs, lobte das Engagement: "Solche Aktionen helfen dem Bemühen der öffentlichen Hand, das Müllaufkommen zu reduzieren." Allgemein hätten die Mengen an Verpackungsabfällen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Bei Wertstoffen wie Altpapier profitiere der Abfallwirtschaftsbetrieb von der Entsorgung, bei Verpackungen sei dies aber nicht der Fall. Deren Verwertung sei über das Duale System privatisiert. "Müll zu vermeiden, ist aus unserer Sicht also nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll", sagte Peter. Auch die Bühler Stadtverwaltung hofft, dass mit der "Peters"-Aktion ein Stein ins Rollen kommt. Fachbereichsleiter Martin Bürkle berichtete: "Der Verpackungsmüll in der Innenstadt bereitet uns fast täglich Sorge." Vor allem in den Sommermonaten seien Mitarbeiter des Bauhofs schon früh morgens unterwegs, um Pizzakartons, Styroporbehälter oder eben Kaffeebecher zu beseitigen. "Wir hoffen, dass sich etliche Nachahmer finden", kommentierte er das Mehrwegprojekt.

