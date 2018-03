Sitzen unter Bäumen, Relaxen am Wasser

Bühl - "An der Hauptstraße will doch niemand sitzen." "Mit Spielgeräten wird das Ganze überladen." "Einfache Baumsitze sind auch für Kinder attraktiv." Etwa anderthalb Stunden lang entwickelten drei Bürgergruppen Ideen und diskutierten ihre Vorstellungen am Dienstagabend im Friedrichsbau. Im Fokus standen Details zur Gestaltung des Kirch- und Marktplatzes. Eher spärlich soll dieser mit Bänken, Tischen oder Figuren möbliert werden, schlugen die Bürger letztlich der Stadtverwaltung vor.

Punktuell setzten die Ideengeber indes einige Akzente. Oberbürgermeister Hubert Schnurr hörte aus den verschiedenen Meinungen viele Gemeinsamkeiten heraus, die nun ausgearbeitet und in die Detailplanung, die schlussendlich dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt wird, einfließen sollen.

Allzu groß war das Interesse nicht. Im für 100 Personen bestuhlten Ratssaal blieb das Gros der Sitze leer, was möglicherweise auch der Grippewelle und dem strengen Frost geschuldet war. Die mit der Platzgestaltung befassten Verwaltungsmitarbeiter gaben Anleitung und Hilfestellung, hielten sich ansonsten wie auch die Stadträte Margret Burget-Behm (CDU), Thomas Wäldele (GAL) und Lutz Jäckel (FDP) zurück, um die Wünsche und Erwartungen der etwa 25 Bürger zu hören, die sich engagiert an die Arbeit machten. An den Planwänden standen Symbole für die Möblierung und selbsthaftende Notizzettel für Anmerkungen zur Verfügung, um drei Platzbereiche zu bestücken: die Aufenthaltszone mit Kiosk und Narrenbrunnen, der zentrale Marktplatz und eine Ruhezone zwischen Kirche und Bühlot.

Zuvor hatte Barbara Thévenot, Abteilungsleiterin Stadtentwicklung, per Beamer eine kurze Einführung gegeben und per Bild und Video einige mögliche Beispiele vorgestellt: Modelle wetterfester Sitze und Bänke, gefertigt aus Holz oder Beton, Spiel- und Betätigungsgeräte für Kinder und Senioren, verschiedene Fahrradabstellmöglichkeiten sowie lebensgroße "Alltagsmenschen" der Wittener Bildhauerin Christel Lechner, deren Figuren unter anderem in Straßburg die Fußgängerzonen optisch beleben. Ob derlei nach Bühl passt, darüber gingen die Vorstellungen auseinander. Es gab jedoch die konkrete Anregung, an der Kante des Marktplatzes zur Hauptstraße eine Figur aufzustellen, die den Weg in die Schwanenstraße weist. Eine andere Gruppe plädierte für eine identitätsstiftende Figur, die Bezug zur Stadt nimmt. Mehr Gestalten sollten es aber nicht sein, um nicht die Wirkung des Narrenbrunnens mit seiner Figur des Erznarren zu schmälern.

Einig waren sich die Bürger darin, dass entlang der Hauptstraße Hindernisse geschaffen werden sollen, um ein Befahren des Marktplatzes zu verwehren. Dabei blieb zweitrangig, ob die Barriere durch Sitzmöbel oder Blumenkübel erzeugt wird. Klar war, dass die Hindernisse nicht verankert werden dürfen, um größeren Festveranstaltungen nicht im Wege zu stehen. Diese sollen sich bei Bedarf mit dem Radlader versetzen lassen.

Gut an kam die Idee, Sitzbänke kreisförmig unter Bäumen zu installieren - mit der Rückenlehne zum Stamm hin. Sowohl unter den Kastanien des Marktplatzes als auch unter den Bäumen beim Narrenbrunnen wurde diese Variante vorgeschlagen. Auch vereinzelte rustikale Sitzgelegenheiten in Form bearbeiteter Baumstämme aus dem Bühler Forst fanden ihre Befürworter.

An den Stufen des "Bühlot-Strands" südlich der Kirche sind Relax-Liegen angedacht. Obwohl der im Sommer seichte Bachlauf und der Wassernebel des Narrenbrunnens insbesondere viele Kinder magisch anziehen dürfte, nahmen die Bürger davon Abstand, dort zusätzliche Spielgeräte aufzustellen. Der Vorschlag lautete vielmehr, dieses Geld in einen attraktiven Spielplatz im Stadtgarten zu investieren. Jener sei inzwischen doch ziemlich vernachlässigt worden, hieß es.

Der OB gab sich in seinem Schlusswort davon überzeugt, dass der Kirch- und Marktplatz wieder zu einem "Schmuckstück" werde und zu einem Ort der Kommunikation. Nach endgültiger Fertigstellung soll dieser im Oktober seiner Bestimmung übergeben werden.