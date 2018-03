Die Raumnot ist ein ständiger Begleiter

Bühlertal



Große Bühne für Bigger Bang Bühlertal (eh) - Seine Leidenschaft für die Rolling Stones will Jürgen Brügel beim Open Air am 7. Juli auf dem Brunnenplatz mit vielen anderen teilen. Brügel fungiert in Kooperation mit der Gemeinde als Organisator. Als Topact hat er die Coverband Bigger Bang verpflichtet (Foto: eh). » Weitersagen (eh) - Seine Leidenschaft für die Rolling Stones will Jürgen Brügel beim Open Air am 7. Juli auf dem Brunnenplatz mit vielen anderen teilen. Brügel fungiert in Kooperation mit der Gemeinde als Organisator. Als Topact hat er die Coverband Bigger Bang verpflichtet (Foto: eh). » - Mehr