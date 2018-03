Der sicherste Haushalt im siebten Amtsjahr

Margret Burget-Behm (CDU) bezeichnete den Gesundheitstourismus als "Megathema" und brachte sogenannte "Waldtherapien" aus Japan und Südkorea ins Spiel, um psychosomatischen Krankheitsbildern effektiv entgegenzuwirken. Sie schlug eine interkommunale Zusammenarbeit mit dem Forst vor. Voraussetzung sei aber eine Änderung des Waldgesetztes und eine Ausschlussverfügung für Windräder im Höhengebiet aufgrund unzureichender Energieausbeute und negativer Auswirkungen auf die Gesundheit.

Die CDU-Fraktion fordert ferner die Ausweisung weiterer Neubaugebiete, um jungen Menschen die Familiengründung zu ermöglichen, andererseits den zugezogenen Fachkräften global operierender Bühler Betriebe attraktiven Wohnraum zu bieten. Außerdem könnten mit einer solchen weitsichtigen Wohnungspolitik die Kindergärten und Schulen in den Stadtteilen besser ausgelastet werden. Nachholbedarf sieht Burget-Behm vor allem in Weitenung ("Brachfeld"), Eisental ("Zielenweg/Boschbühn") und Altschweier ("Im Feil").

Für "dringend geboten" halten die Christdemokraten eine Sanierung/Neubau des Windeck-Gymnasiums. Eine Machbarkeitsstudie soll herausfinden, welche wirtschaftlich, energetisch und räumlich beste Lösung angestrebt werden sollte.

Von einem "kostenlosen ÖPNV" hält die Fraktionssprecherin nichts. Benötigt würden stattdessen schadstoffarme Busse und besser aufeinander abgestimmte Fahrpläne, um eine "geschlossene Mobilitätskette" zu erreichen.

Peter Hirn (SPD) geht aufgrund des positiven Zahlenwerks und aktueller Steuerschätzungen davon aus, dass die Stadt "mit ruhiger Hand in die Zukunft" schauen könne. Im Projekt Campus sieht er einen "Mosaikstein" für ein Schul- und Kulturquartier mit einer Mensa für die Realschule und Aloys-Schreiber-Schule samt Turnhalle und Tiefgarage.

Ein weiterer "dicker Brocken" warte mit dem Neubau beziehungsweise der Sanierung des Windeck-Gymnasiums. Hoffnungsfroh stimme, dass es für beide Varianten gleich hohe Zuschussmittel gebe.

Sein Bedauern äußerte Hirn darüber, dass ein alter Wunsch der SPD-Fraktion nach einem beitragsfreien Kindergartenjahr immer noch nicht in Erfüllung gegangen sei. Man werde bei dieser Forderung nicht locker lassen, "weil Bildung nicht erst mit dem Eintritt ins Schulleben beginnt".

Hirn sicherte auch seine volle Unterstützung für den VfB Bühl bei der Umwandlung des "unzeitgemäßen" Hartplatzes im Hägenich-Sportzentrum zu einem Kunstrasenfeld zu. Nicht verschweigen wollte er in diesem Zusammenhang, dass jeder Sportplatz Kosten von 45 000 Euro jährlich für Pflegemaßnahmen verursache.

"Einiges im Argen" liege in der Verkehrsinfrastruktur aufgrund der 20 000 Einpendler, was zu täglichen Staus auf der L85 (Zubringer) führe. Die Verkehrsprobleme seien andererseits auch ein gutes Zeichen für eine florierende Wirtschaft. Alternativen zeigte er mit einer Zusammenlegung der ÖPNV-Verbünde und einer neuen Zufahrtsstraße zum Ehlet auf.

Lutz Jäckel (FDP) sieht mit dem Haushalt 2018 angesichts eines Überschusses von sieben Millionen Euro eine "positive Trendwende" eingeleitet. Sorgen bereiten den Liberalen indes die "stark rückläufige" Anzahl an Unternehmensgründungen und der Fachkräftemangel. Um hier entgegenzuwirken, stelle die Fraktion den Antrag, 2019 einen "Bühler Gründerkreis" in Zusammenarbeit mit dem BITS ins Leben zu rufen, um "Mut zur Selbstständigkeit" zu machen.

Unbefriedigend sei auch das hohe Verkehrsaufkommen in der Hauptstraße. Deshalb müsse das Verkehrskonzept "dringend" weiterentwickelt werden, um die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität zu steigern. In Abstimmung mit dem Einzelhandel gelte es auch, das Beleuchtungskonzept des Adventsmarkts zu erneuern.

Als dringend geboten hält die Fraktion eine "spürbare Entlastung" des Wohnungsmarkts. Bühl benötige "Wohnraum in allen Kategorien". Jäckel schlug vor, hierzu auch private Investoren ins Boot zu holen.

Was die Ertüchtigung des Windeck-Gymnasiums betrifft, positionierte sich Jäckel klar für einen Neubau, zumal der Sanierungsstau in dem 50 Jahre alten Bau nahezu sämtliche Gewerke betreffe. Die Liberalen schlagen vor, den Neubau auf der "grünen Wiese" beim Schulzentrum West zu errichten. Vorteile bei einer solchen Lösung gebe es in gleich zweifacher Hinsicht: Das frei werdende Gelände im Niederfeld könne als innenstadtnahes Neubaugebiet genutzt werden, und der Schulbetrieb könnte bis zum Umzug störungsfrei und ohne Containerlösungen weitergeführt werden.

Karl Ehinger (FW) setzte in seiner Rede sieben Schwerpunkte. So forderte er, "vergleichbare Lebensbedingungen in der Kernstadt und allen Ortsteilen zu schaffen". Darüber hinaus müsse der Wirtschaftsstandort Bühl gestärkt werden. Dem OB komme dabei die Aufgabe zu, "intensiven Kontakt mit den Gewerbetreibenden zu halten". Durch die gute Konjunkturlage und die Niedrigzinsphase steige der Bedarf nach Wohnraum. Dabei habe die Innenentwicklung Vorrang. Ehinger schlug vor, einen Sonderbeauftragten zu benennen, der sich um Anfragen zur Bebaubarkeit von Baulücken kümmere, von denen es in der Stadt rund 700 in Privatbesitz gebe. Es müsse angestrebt werden, Wohnraum für alle Einkommensschichten zur Verfügung zu stellen. Eine weitere Aufgabe bestehe in der Modernisierung von Kindergärten und Schulen. Beim Campus-Projekt plädierten die Freien Wähler für die zeitnahe Verwirklichung von Mensa und Jugend-Café.

Für die Zukunft des Windeck-Gymnasiums erwarte die Fraktion endlich die Vorlage aussagekräftiger Zahlen, um über Sanierung oder Neubau entscheiden zu können. Beim Thema Verkehr sprach sich Ehinger für eine Optimierung des ÖPNV aus, um die Belastung in Wohngebieten zu reduzieren. Dazu beitragen könne die Ausweitung des Anruf-Linien-Taxis. Verbessert werden müsse der Hochwasserschutz, damit alle Stadtteile gegen eine 100-jährliche Flut gesichert seien. "Das Schicksal der westlichen Stadtteile sollte nicht weiter herausgefordert werden", sagte er. Beim Ausbau des Breitbands könne Technik strukturelle Nachteile im ländlichen Raum aufwiegen.

Thomas Wäldele (GAL) machte zwar einen "Silberstreif am Horizont der städtischen Finanzen" aus, er mahnte aber, Projekte trotzdem weiterhin nach ihrer Wichtigkeit abzuarbeiten. Bühl hänge am Tropf der Automobilindustrie, die in den vergangenen Jahren wohl "eine der skandalträchtigsten Sparten" in Deutschland gewesen sei. Eines der bedeutendsten Themen sei bezahlbarer Wohnraum. Eine Handlungsmöglichkeit der Stadt könnte aus Sicht der GAL sein, den Verkauf eigener Grundstücke an die Verpflichtung zu koppeln, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ebenfalls Handlungsbedarf sieht die Fraktion beim Thema Verkehr. Um die Situation vor allem zu den Stoßzeiten zu entspannen, müssten ÖPNV und Radverkehr optimiert werden. "Eine zusätzliche S-Bahn-Haltestelle für Mitarbeiter der LuK wäre sinnvoll", meinte Wäldele. Dass die ersten 30 Minuten auf öffentlichen Parkplätzen gebührenfrei sind, empfindet die GAL als "deutlich falsches Signal". Um die Stauproblematik in der Hauptstraße zu lösen, machte Wäldele zwei Vorschläge. Entweder könne der Bereich zwischen Rathaus und Grabenstraße zur Fußgängerzone erklärt werden oder alternativ zur Einbahnstraße. Im Windeck-Gymnasium sollte noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden. Eine "VIP-Lounge" für die Großsporthalle mit Kosten im Bereich von 500000 Euro lehnt die Fraktion dagegen als "ökonomisch überdimensioniert" ab.