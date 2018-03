Erfolgreich auf Bundesebene

Mit über 57 Rassen und Farbenschlägen konnte "ein bunter Strauß der Kleintierzucht" vorgestellt werden, so der Verein. Die Ottersweierer Züchter waren auch auf Bundesschauen erfolgreich. Herausragend war das Abschneiden von Rudi Leppert bei der Bundeskaninchenschau in Leipzig. Mit einem Kaninchen der Rasse Farbenzwerge japanerfarbig erreichte er den Titel des Bundessiegers. Daneben erzielte er mit einer Kollektion von vier Tieren den Titel des deutschen Vizemeisters. Mit dem gleichen Ergebnis trat Hans-Peter Egner mit seinen Farbenzwergen hototfarbig die Heimreise aus Leipzig an. Aber auch die Geflügelzüchter waren erfolgreich. Bei der deutschen Junggeflügelschau in Hannover errang Christian Offermann mit seinen Hühnern der Rasse Cochin die Bundesmedaille.

Schriftführer Hubert Ott berichtete von den verschiedenen Ak tivitäten im vergangenen Jahr. Tätowiermeiser Hans-Peter Egner hatte mit seinem Stellvertreter Hartmut Vollmer alle Hände voll zu tun. Aus seinem Bericht war zu erfahren, dass 440 Kaninchen in 28 verschiedenen Rassen tätowiert wurden.

Als Zuchtwart der Sparte Geflügel informierte Udo Burkart über die Ergebnisse der überregionalen Schauen. Bei der Kreisschau errangen die Mitglieder den Titel des zweiten Vereinsmeisters. Auf der badischen Taubenschau wurde ein Tier von Alexander Kern mit der Note "Vorzüglich" und dem Badenia-Band ausgezeichnet.

Jugendleiterin Martina Hörth zeigte sich stolz, dass der Verein derzeit 16 Jugendliche betreuen kann. Ein Höhepunkt war die Teilnahme am Landesjugendzeltlager in Pforzheim. Einen umfassenden Bericht legte Kassiererin Eleonore Kremer vor. Im vergangenen Jahr wurde in die Ausstattung der Lokalschau investiert, was die Kasse belastet hat.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber alle einstimmig bestätigt. Alexander Kern wurde für weitere zwei Jahre als Vorsitzender gewählt. Ebenfalls für weitere zwei Jahre wurden Eleonore Kremer (Kassiererin), Hans-Peter Egner (Tätowiermeister), Hartmut Vollmer (Stellvertreter Tätowiermeister) und nochmals Hans-Peter Egner (Zuchtwart Kaninchen) in ihren Positionen wiedergewählt. Thomas Zimmer wurde zum Kassenprüferersatz gewählt.

Rudi Leppert wurde für seine 40-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Er führte den Verein 29 Jahre als Vorsitzender. Der Ehrenvorsitzende fungiert weiterhin aktiv als Ausstellungsleiter der Lokalschau. Auch die Organisation des Nikolausmarktes liegt in seinen Händen.