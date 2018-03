Zum Frühlingsbeginn kommen auch die Bagger

Bühl (gero) - Die "Erderwärmung" rechtzeitig zum meteorologischen Frühlingsanfang hat es möglich gemacht: Bei nur noch minus zwei Grad begann gestern der Erdaushub für die Bebauung des Lörch-Geländes. Und es gab bereits die erste Überraschung: Im Untergrund schlummerte noch ein riesiger, allerdings leerer Öltank, der bei den Abbrucharbeiten der Lagerschuppen der ehemaligen Schnapsfabrik Lörch in den Jahren 2014/15 nicht geborgen wurde. Das Unternehmen für Erdarbeiten vermutet, dass noch ein weiterer Tank zum Vorschein kommt. Aus Kostengründen hatte der Vorbesitzer Teile des Bauschutts nicht abfahren, sondern damit die Kellerräume verfüllen lassen. Ebenfalls seine Arbeit aufgenommen hat gestern ein Rammbagger eines Unternehmens für Spezialtiefbau. Er treibt rund 70 Stahlträger zur Verbauung in den gefrorenen Boden. Auf dem 3420 Qua-dratmeter großen Grundstück fallen rund 10 000 Kubikmeter Erdaushub an. Das Bauloch wird etwa 3,50 Meter tief sein, um eine Tiefgarage mit 55 Stellplätzen für die Bewohner der fünf Neubauten, in denen 39 Wohnungen entstehen, realisieren zu können. Das Aushubvolumen entspricht in etwa 1 200 Lkw-Fuhren. Geplant sind für diese Arbeiten rund acht Wochen. Danach wird das Fundament für den Boden gegossen, ehe dann zwei Kräne gestellt werden und die Betonbauer loslegen können. Leicht durcheinandergewirbelt ist der Bauzeitenplan. Ursprünglich sollte der Bodenaushub im Dezember beginnen. Jetzt ist man rund zehn Wochen im Verzug, weil die Teilbaufreigabe erst kurz vor dem Jahreswechsel erteilt wurde, das Wetter nicht mitspielte und Subunternehmen keine freien Kapazitäten hatten. Angestrebt ist jedoch weiterhin, dass die ersten Mieter beziehungsweise Eigentümer Ende kommenden Jahres einziehen sollen. Damit wäre das an Konfliktstoff nicht gerade arme Lörch-Gelände aus den Schlagzeilen und die Lage auf dem Wohnungsmarkt für gehobene Ansprüche leicht entspannt. Die Grundstücksbesitzer und zugleich Bauherren, Tilo Trautmann und Peter Lehnhoff, investieren rund zehn Millionen Euro.

