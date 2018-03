Das Klavier atmet und tost

Bühl - Mozart hat einige seiner Klavierkonzerte für breitere Vermarktung auf eine Mini-Besetzung eingedampft. Diese Fassung des Konzerts C-Dur KV 415 erklang nun zu Beginn des an Abwechslung überreichen Abends im Bürgerhaus Neuer Markt. Dass der Pianist Christoph Soldan ein ausgemachter Mozart-Spezialist darstellt, ist unverkennbar. Er bietet ihn in brillanter Weise, akkompagniert von den Schlesischen Kammersolisten.

So zeigt diese Aufführung auch, wie blendend sich die Musiker verstehen. Im anfänglichen Allegro wählen sie ein recht forsches Tempo, aber Soldan nutzt dies durchaus für ein sangliches Klavierspiel. Es ist keine vordergründige Heiterkeit, die aus dem Steinway-Flügel strömt, sondern eine kultivierte, die eine Schwester hat: die Freude an klaren Strukturen. Das Andante ist mithin der harmloseste Satz, den Mozart je als Mittelteil eines Konzertes geschrieben hat, dennoch gewinnt er durch das persönliche und intime Spiel von Soltan an Substanz.

So einfach der zweite Satz ist, so kompliziert und komplex ist der dritte. In ihm stellt sich ein Pianist vor, dessen Interpretation von mühelos perlender Technik und musikalischem Feingefühl geprägt ist. Soldan artikuliert ungemein klar und differenziert, dazu dialogisiert er intensiv mit den fünf Streichern. Somit entsteht eine sehr lebendige Mozart-Interpretation. Der gedämpfte Ton dabei könnte auf das neue schallschluckende Mobiliar zurückzuführen sein, das im Bürgerhaus seit neuem bereitsteht.

Nach Mozart rockt das Bürgerhaus

"Schon wieder ein zeitgenössisches Stück" wird mancher im Publikum gedacht haben. Dass aber gerade "A piacere" aus der Feder von Helmut Schmidinger, im Jahr 2015 in Neustadt uraufgeführt, unmittelbar nach dem Mozart-Stück erklingt, macht Sinn. Denn, wie Christoph Soldan in seiner Konzerteinführung mit Klangbeispielen am Flügel erklärt, bezieht sich Schmidingers dreisätzige, durch Kadenzen verbundene Komposition, in mehrfacher Hinsicht auf das Mozart-Konzert.

Der offensichtlichste Bezug ist die Wahlmöglichkeit der Besetzung: Klavier und Streichorchester oder, wie im Bürgerhaus, Klavier und Streichquintett - wie es beliebt, eben "a piacere". Daneben wurde das melodische Material direkt dem "Eingang", einer Miniaturkadenz in Takt 199 des 1. Satzes von Mozarts KV 415 entnommen.

Gemeinsamkeit besteht darüber hinaus durch die oszillierende Streicherfigur, die in beiden Werken den Ausgang verkündet. In Schmidingers Stück wechseln sich streng notierte Teile mit rhythmisch freien Parts des Klaviers ab, von Soldan in fast schon perkussiver Art in Fünfertakten dargeboten. Es handelt sich um einen höchst virtuosen Part mit impressionistisch anmutenden Stellen im hohen Diskant. Das Klavier atmet, tost, pulsiert, regt sich, tastet sich in schwindelerregende Tonhöhen vor.

Der zweite Teil des Konzerts bricht mit den herkömmlichen Formen der "puren" Klassik-Reihe im Bürgerhaus. Also heißt es für die Musiker: Frack ausziehen, blaues Jackett an! "Crossover" heißt das Zauberwort seit einiger Zeit für den Versuch, jüngere Zielgruppen an klassische Formate heranzuführen. Wobei die Pop- und Rockstücke aus den 1960er und 1970er Jahren, die hier in spannenden Arrangements erklingen, doch eher aus der Jugendzeit der im Bürgerhaus überwiegenden "Silver Generation" stammen.

Wie auch immer - Grenzüberschreitungen tragen dazu bei, jegliche Kunstform frisch und lebendig zu erhalten. Und genau so agieren die fünf famosen Streicher, darunter der Geiger Darius Zboch, der Arrangeur von Hits aus dem Repertoire von Queen, Deep Purple und den Beatles. Hemmungslos greift Zboch auf deren Vorlagen zurück, um damit ein faszinierendes Klanggerüst für das Streichquintett zu schaffen. Diese Zeitreise ist frisch und frech, und doch schwer überzeugend. Mit heftigem Füßestampfen wird "We will rock you" angekündigt, und es rockt gehörig! Richtig schmusig dagegen "Yesterday" der Fab Four. Auch werden traditionelle jüdische Melodien dazwischen gesetzt, was zwar dramaturgisch nicht ganz schlüssig ist, aber dann doch dem zwischen rhythmischem Verve und Verhaltenheit changierenden Gesamtbild Farbigkeit verleiht. Ein Hauch von Klezmer-Atmosphäre weht dabei durch das Bürgerhaus. Ein Konzert, dem man unbedingt gerne Beifall spendet.