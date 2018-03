Vogelspinne auf der Speisekarte

Bühl - Jana Hodapp (19) aus Freistett ist auf großer Reise: Fünf Monaten lang will die Abiturientin des Jahrgangs 2017 der Handelslehranstalt Bühl die weite Welt erleben. Dass sie ihren Gymnasialabschluss weitgehend in Englisch absolviert hat und sprachlich so gut gerüstet sein dürfte, kommt da gelegen.

"Ich bin immer interessiert an Neuem und sehr anpassungsfähig", sagt Hodapp. Dass in ihrem Trekkingrucksack nur das Nötigste bereitliegt, ist eine Herausforderung, der sie sich gerne stellt. Klar ist auch, dass sie Abstand zu Familie und Freunde zu Hause gewinnen wird. "Ich sehe das als Erfahrung an, es sind ja nur fünf Monate und mit Skype kann man super kommunizieren", sagt sie.

Eigentlich wollte sie mit zwei Freundinnen die Reise antreten, aber weil eine von ihnen früher als geplant mit dem Studium beginnt, geht Hodapp jetzt nur mit Adelina Kletke aus Achern auf Achse. Ganz allein würde sie diese Reise so wohl nicht antreten, meint sie, sondern eher projektgebunden an einem Ort. Aber so wird es eine Mischung aus Strandleben, neue Kulturen entdecken und Abenteuer erleben, hofft sie. Dabei spielt Neuseeland eine besondere Rolle: Am anderen Ende der Welt will sie einen Fallschirmsprung machen, sagt sie. Das ist eines von zwei besonderen Vorhaben auf ihrer Reise - aber keinesfalls das Außergewöhnlichste.

Hier kommt Kambodscha ins Spiel: Weil sie eine "totale Spinnenphobie hat, wie sie lachend über die "blöden Viecher" sagt, will Hodapp dort eine Vogelspinne nicht nur anfassen, sondern gleich essen. So was wird, soviel sie weiß, nur in Kambodscha aufgetischt. Gänzlich neu ist der kulinarische Exkurs nicht: Heuschrecken und Maden hat sie schon mal in Thailand probiert, sagt sie. Damit sie sich außer dem Reisefieber sonst nichts einfängt, hat sie sich gegen allerhand impfen lassen, und auch Malaria-Tabletten dürfen im Rucksack nicht fehlen.

Weil die Reise nicht ganz billig wird, hat Hodapp die vergangenen Monate gejobbt. Rund 8000 Euro dürfte das Abenteuer kosten, wobei die 13 gebuchten One-Way-Flüge mit zusammen knapp 1700 Euro nach einem Schnäppchen klingen. Nach ihrer Rückkehr will sie Kulturwissenschaft, BWL und Germanistik in Mannheim studieren. Janas Vater Thomas sagt über die Reisepläne seiner Tochter: "Ich hatte so was immer vor, aber nie gemacht. Wir befürworten es, aber mit dem Gefühl ,Hoffentlich geht alles gut.'"