Können in der Werkstatt und im Labor gezeigt

Meisterwerke der Buchkunst Freiburg (red) - Filmreif geküsst wurde schon zur Rokokozeit. Das zeigt ein erlesener Kupferstich in der neuen Ausstellung "La France" im Haus der Graphischen Sammlung in Freiburg. Die Schau über den französischen Buchdruck seit der Aufklärung ist noch bis 3. Juni zu sehen (Foto: Killian).