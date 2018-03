Genügend Zeit, um Strategien zu entwickeln

Von Edith Horcher Bühl - Seit der Wolf im Südwesten ausgerottet wurde, ist er vielen Generationen nur noch als Fabeltier und aus Tierparks bekannt. Dass der Wolf fasziniert, zeigte das große Interesse an einer Infoveranstaltung im Friedrichsbau, zu der sich geschätzt 120 Besucher einfanden. Aktuelle Fakten standen im Mittelpunkt. Die gesamte Debatte blieb sachlich und nüchtern. Die Einschätzung der Experten im Podium lautete: Der Wolf wird auch in der Region wieder heimisch werden. Bis sich ein Tier territorial ansiedelt und sich ein Rudel bildet, bleibt genügend Zeit, um Strategien zu entwickeln. Ihre Empfehlung: Die Einwohner müssen lernen, mit der Tatsache zu leben, dass es wieder Raubtiere im Wald gibt. Im Publikum saßen etliche Mitglieder und Vertreter aus Naturschutzverbänden und Mitarbeiter aus dem forstlichen Bereich. Auf Nachfrage von SWR-Wissenschaftsredakteur Axel Wagner, der die Runde moderierte, bekundete ein Großteil der Anwesenden ihre Sympathie mit dem Wolf. Wagner stellte die ambivalente Haltung, die unsere Gesellschaft gegenüber dem Wolf einnimmt, an den Anfang. "Die einen sind begeistert, die anderen voller Furcht und ängstlicher Erwartung", meinte er mit dem Hinweis darauf, dass es in Deutschland bereits rund 60 Wolfsrudel gibt, vor allem im Osten und Norden. Gegliedert nach Themenbereichen befragte er die sechs im Podium sitzenden Experten. Vieles wiederholte sich im Laufe des Abends. Auch mit kontrovers formulierten Fragen konnte Wagner niemanden aus der Reserve locken. So zog sich die zweistündige Diskussionsrunde streckenweise in die Länge. Zwei Tierpräparate, ein Wolf und ein Schaf, hatte Podiumsteilnehmerin Kristina Schreier vom Infozentrum Kaltenbronn von der dort noch bis November gezeigten Wolf-Sonderausstellung mitgebracht. Zahlreiche Redebeiträge bezogen sich auf den Konflikt zwischen Raubtier und Nutztierhaltung. In einem Kurzvortrag informierte Rudi Suchant von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt zum aktuellen Stand Wildtiermonitoring Wolf. Er erläuterte die Methoden wie Fotofallen und Rissuntersuchungen. Es sei oft schwierig, Wölfe exakt nachzuweisen. Insbesondere mit großen Hunden gebe es immer wieder Verwechslungen. Oft helfe nur eine genetische Analyse weiter. Von 2015 bis 2017 seien in Baden-Württemberg 16 Wölfe sicher nachgewiesen worden. "Bis jetzt waren es nur durchziehende Wölfe. Erst wenn ein Wolf länger als sechs Monate an einem Ort ist, geht man davon aus, dass er territorial wird", so Suchant. Gelinge eine Paarbildung, könne man davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre ein Rudel heranwachse. Sein Fazit: "Wir können uns Zeit lassen." Im Podium saß auch Peter Sürth, der seit über 20 Jahren zu Bär, Luchs und Wolf forscht. Er berichtete unter anderem von seinen Wolfsbegegnungen in Rumänien. Die Menschen dort und auch die Bauern wüssten genau, wie mit dem Wolf umzugehen sei. Schon Grundschulkinder seien darin geübt, Wölfe von den Wohngebieten und Herden zu verscheuchen. Die Vorstellung "Der Wolf töte aus Lust" sei eine rein menschliche Sichtweise. Ähnlich wie von Füchsen und Mardern bekannt, könne es aber auch beim Wolf dazu kommen, dass er mehrere Nutztiere auf einmal reiße. Das liege daran, dass eine umzäunte Weide keine Jagd in freier Wildbahn sei, sondern aus Sicht des Raubtiers eine unnatürliche Situation. Schafzüchter Sven Svenson blieb gelassen und stellte klar: "Wir haben hier noch keinerlei Erfahrung mit dem Wolf. Aber ein großes Problem haben wir mit streunenden Hunden." In vier Jahren habe er so zehn Tiere verloren. Für Schafe seien sowohl Hunde als auch Wölfe Feinde. Das Thema besserer Herdenschutz sei daher für ihn immer präsent. Aus den Zuhörerreihen brachte es Martin Klatt vom NABU auf den Punkt: "Die wichtigste Herausforderung ist der effektive Schutz der Weidetiere und die Unterstützung der Nutztierhalter und nicht die Frage, wie wir den Wolf rechtlich einordnen." Kristina Schreier vom Infozentrum Kaltenbronn und Nationalpark-Rangerin Heidrun Zeus betonten die Wichtigkeit, bereits Kinder gut vorzubereiten auf mögliche Begegnungen mit frei lebendenden Raubtieren. Als Vertreterin des ökologischen Jagdverbandes sprach sich Zeus dagegen aus, den Wolf im Jagdrecht anzusiedeln. Für den Menschen keine Gefahr Dieses befürwortete der Vertreter der örtlichen Jägerschaft, Axel Pfannstiel. Er stellte klar: "Wir sind nicht gegen den Wolf. Mit der Aufnahme ins Jagdrecht wäre es aber einfacher, sogenannten ,Problemwölfen' zu begegnen." Er rechne damit, dass die Bejagung insgesamt schwieriger werde, wenn sich Wölfe ansiedeln. Als "Problemwölfe" würden solche gelten, die aggressiv seien und viele Nutztiere reißen würden, so Suchant. Die Ursache läge oft in falschem menschlichem Verhalten, etwa dem Anlocken durch Futter. Unerwünscht seien auch Mischlinge zwischen Wolf und Hund. In solchen Fällen erlaube das Naturschutzgesetz bereits jetzt den Abschuss. Für frei laufende Hunde könnten Wölfe gefährlich werden, da der Wolf sie als Konkurrenten im Territorium betrachte. Hingegen sei der Wolf für den Menschen keine Gefahr. Am Ende regte Wagner an, mit allen Akteuren einen örtlichen Arbeitskreis zum Thema Wolf zu bilden, um Informationen zu bündeln.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Info-Abend zu Pfleiderer-Areal Gernsbach (red) - Der Lenkungskreis zum vergifteten Pfleiderer-Areal (Foto: BT-Archiv) hat sich konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. Vier neutrale Bürger wurden als Berater aufgenommen. Am 27. Februar, 19 Uhr, soll ein Info-Abend in der Stadthalle stattfinden. » Weitersagen (red) - Der Lenkungskreis zum vergifteten Pfleiderer-Areal (Foto: BT-Archiv) hat sich konstituiert und seine Arbeit aufgenommen. Vier neutrale Bürger wurden als Berater aufgenommen. Am 27. Februar, 19 Uhr, soll ein Info-Abend in der Stadthalle stattfinden. » - Mehr