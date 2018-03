Kletterwand erprobt und Technikwerkstatt erforscht

Viele Eltern von Viertklässlern hatten am Informationsabend im Februar einen ersten Überblick über die Konzepte der Realschule erhalten. Jetzt konnten ihre Kinder viele Fachbereiche "spielerisch kennenlernen", berichtet die Schule. Gleich an den Info-Ständen am Eingang bekamen die Besucher am Samstag einen Laufzettel und gingen, entweder mit "Schulführerinnen" aus der Klasse 9a oder selbstständig, auf "Stempeljagd".

Im Mathe-Zimmer konnten Schätzaufgaben, in Englisch und Französisch Quizfragen in der jeweiligen Fremdsprache erraten, in Sport ein Fitnesstest absolviert oder die neue Kletterwand erprobt werden. Klettern wird an der Carl-Netter-Realschule als eine von vielen freiwilligen Sport-AGs neben Fußball, Handball und Volleyball angeboten.

In Ethik/Religion, Kunst, Technik und AES (Alltagskultur, Ernährung, Soziales) durften die Kinder handwerklich tätig sein. Sie hatten die Wahl zwischen Kerzen- und Seifengestalten, CNR-Buttons, Nagelbildern oder genähten Osterbildern. Auch zum An- oder Zuschauen gab es vieles: Die Schüler der Roboter-AG zeigten ihre selbstgebauten Robo- und Flipper-Maschinen, der BK-Raum war Ausstellungsbereich, in Bio, Physik und Chemie konnte man Experimenten zusehen oder selber Neues erforschen.

Ein Anziehungspunkt war die Technikwerkstatt. Groß und Klein bestaunten verschiedene Verfahren: Die CNC-Maschine "fräste" ziemlich schnell ein Namensschild, während der 3D-Drucker für einen CNR-Schriftzug einige Stunden für seinen "additiven" Schicht-für-Schicht-Aufbau brauchte. In der zur Cafeteria umfunktionierten Aula konnten sich die Gäste stärken und gleichzeitig musikalisch eine große Bandbreite genießen. "CNR on stage" und die Schulband boten Pop- und Rockklänge, die Klasse 7a Hip-Hop, der Schulchor Balladenhaftes und die CNR-Big-Band unter der Leitung von Pirmin Ullrich (Kooperation mit der Musikschule Bühl) Big-Band-Sound.

Ein Banner an der Aula-Wand weist auf das große Fest der CNR hin: Am 8. und 9. Juni feiert die Bühler Realschule ihr 50-jähriges Bestehen.