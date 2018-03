Mitklatschen beim "Dolomiten-Hallelujah"

Bühl - Der Berg ruft und die Menschen kommen in Massen. Auch wenn es nicht der Watzmann, sondern der Feldberg ist, und das auch nur im Namen einer sehr bekannten Schlager- und Volksmusikgruppe aus dem Schwarzwald. Wenn sich diese Musiker, die sich selbst als "die Gute-Laune-Band Nr. 1" bezeichnen, dann noch mit ihrem charismatischen Frontmann Hansy Vogt als Moderator das Wort Heimat in die Konzertankündigung schreiben, ist schon die halbe Halle voll.

Für die zweite Hälfte im Bürgerhaus Neuer Markt sorgten am Samstagabend weitere sehr bekannte Künstler aus dem bei vielen Deutschen sehr beliebten Südtirol.

Oswald Sattler gründete 1975 mit 18 Jahren zusammen mit fünf befreundeten Musikern die sehr erfolgreichen Kastelruther Spatzen und startete 1993 eine Solokarriere. Der Dritte im Bunde bei der Tour mit dem Namen "Heimat - verdammt ich lieb dich" heißt Alexander Rier und ist der Sohn des Kastelruther- Spatzen-Sängers Norbert Rier.

Wie Hansy Vogt schon bei seiner Anmoderation im Bürgerhaus erklärte, sei Heimat kein Ort, sondern beschreibt mehr ein Gefühl - wie zum Beispiel nach Hause kommen und etwas Gutes zum Essen erhalten. Bei ihm ist es ein schlichtes Speckbrot.

Dieses gute Gefühl, das ein Leben lang mit dem Ort verbunden sein wird, an dem man aufgewachsen ist, spielt offensichtlich auch bei Oswald Sattler eine große Rolle. Immer wieder betonte er in seinen Ansagen zu seinen Liedern, wie wichtig die Natur nicht nur für ihn, sondern die gesamte Menschheit sei. Diese Verbundenheit mit einem ganz besonderen Rückzugsgebiet, an dem man wieder zur Ruhe kommen könne und über die seiner Meinung nach wichtigen Dingen im Leben nachdenken könne, müsse man unbedingt an folgende Generationen weitergeben. Auch soll man mit Bedacht mit seinen Worten umgehen, da die Macht von Worten oft unterschätzt werde. In seinen bekannten Liedern singt die "Stimme der Berge" dann in seiner ruhigen Art und mit einem harmonischen Vibrato oft von Menschen und deren Gefühle. Dabei kommen auch ältere Stücke zum Einsatz, die beim Publikum aber noch immer sehr beliebt sind, wie die Reaktionen zeigen.

Bereits seit 30 Jahren stehen die Feldberger auf der Bühne. Mit dem Entertainer Hansy Vogt als Sänger beherrschen sie inzwischen viele Sparten der Unterhaltungsmusik. Vom traditionellen Schlager von der "lieben kleinen Schwarzwaldmarie" über eine Party-Polka bis zur Ballade mit einem Text zum Nachdenken reichte dabei die Bandbreite beim Bühler Konzert.

Mit diesem vielseitigen Musikmix und seiner launigen, ungekünstelt wirkenden natürlichen Art schaffen es Hansy Vogt und seine Feldberger in beiden Sets, das Publikum in Begeisterungsstürme zu versetzen.

Der smarte Sohn des Frontmanns der Kastelruther Spatzen, Alexander Rier, hat bei seinem Vater Norbert bereits als Kind erlebt, dass man seinen Ursprung als Landwirt und ein Leben als Star kombinieren kann. Er präsentierte auf fast bescheidene Art seine Schlager und Balladen. Die Themen der aktuellen CD reichen dabei vom gemeinsamen Träumen mit einer geliebten Frau, über einige gefühlvolle Partysongs bis zum Ende einer Liebesbeziehung. Aber auch sein geliebtes Südtirol und die Schönheit der Berge besingt er zum Beispiel im Titel "Dolomiten-Hallelujah". Mit seiner Aufforderung zum Mitklatschen sorgt er ebenfalls für gute Laune und kommt damit wieder zum Thema des Abends.