Die Liebe reicht bis in die Haarspitzen

und Gerold Hammes

Bühl/Mannheim - Manohar Faupel trägt sein Haupt auch nach Spielende erhoben. Dass der Manager der Bühler Bisons nach der 0:3-Niederlage gegen den VfB Friedrichshafen den Kopf einzieht, würde angesichts seiner Haarfarbe auch wenig bringen. In einer zweieinhalbstündigen Sondersitzung beim Friseur hatte sich Faupel zwei Tage vor dem gestrigen Pokalfinale in Mannheim seinen Schopf und sogar die Augenbrauen feuerrot einfärben lassen. Rot ist auch die dominante Farbe auf den Rängen der SAP-Arena. Zumindest im Wettstreit der Fans tragen die Bühler einen deutlichen Sieg davon.

Die Heimspielatmosphäre für die Bisons entfaltet sich schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Der Hallenmoderator lässt die Fans aus Bühl und Friedrichshafen antreten zum akustischen UH-UH-Island-Gedächtnis-Wettstreit. Die mehr als 1100 Schlachtenbummler aus der Zwetschgenstadt fertigen das vergleichsweise kleine Häufchen von 350 Häflern gnadenlos ab. Und für die Schwaben gibt es gleich noch etwas auf die Ohren. 40 Musiker der Bühler Stadtkapelle marschieren ein und beziehen Stellung vor dem roten Bison-Block. Inbrünstig schmettern die Blechbläser den Schwaben vom Bodensee das Badner Lied entgegen, inklusive selbst getexteter Volleyballstrophe. Diana Wolf vom Fanclub "Baden Rockets" hält ein Megafon in der Hand, feuerrot wie Faupels Haare. "Vamos Bisons" gibt sie den Schlachtruf vor, während die Hallenlichter für den Einmarsch der Mannschaften gedimmmt werden. Als die Spieler, begleitet von Funkenregen und Feuerfontänen, aufs Spielfeld laufen, spannt der Bühler Block ein riesiges Transparent mit dem Bison-Logo auf, ein Hingucker wie im Fußballstadion.

Das Team von Trainer Ruben Wolochin scheint sich vom Rückenwind aus dem Fanblock beflügeln zu lassen und legt einen couragierten Auftakt hin. Mitte des ersten Satzes ziehen die Favoriten aus Friedrichshafen allerdings davon und sichern sich den Durchgang schließlich mit 25:20. Fanclub-Chef Dieter Habich pustet die Backen auf, versucht aber ruhig zu bleiben. "Es ist noch alles drin", lobt er den Auftritt der Bühler vor großer Kulisse von 11000 Zuschauern. Doch im zweiten Satz schimpft Habich auf der Tribüne mehrmals wie ein Rohrspatz. Die Bühler verlieren komplett den Faden und gehen mit 8:25 unter. Diana Wolf legt das Megafon zur Seite. "Das war peinlich", lautet ihr Kommentar. Doch trotzdem halten die Fans lautstark zu den Spielern. Faupel ist begeistert von dem Rückhalt auch in der schwierigen Phase: "Das ist es, was die Atmosphäre in dieser Saison ausmacht. Die ganze Stadt steht hinter der Mannschaft." Und angepeitscht von den Trommeln der Rockets berappeln sich die Bisons tatsächlich nochmal. Im dritten Satz wechselt die Führung mehrmals. Beim Stand von 20:20 erheben sich die Fans von ihren Sitzen, um ihren Teil zum ersehnten Satzgewinn beizutragen. Doch Friedrichshafen bleibt nervenstark und verwandelt den ersten Matchball zum 25:21. Ganz kurz scheint der Bühler Fanblock in Schockstarre zu verfallen. Doch dann greift Wolf zum Megafon und ruft: "Super gemacht Jungs!" Um sie herum beginnen die Schlachtenbummler, rhythmisch zu klatschen. Die Spieler drehen die Köpfe zur Tribüne, schließlich laufen sie zu den Fans und klatschen mit ihnen ab. "Das war geil", lobt Außenangreifer Tim Stöhr den Rückhalt.

Auch Oberbürgermeister Hubert Schnurr ist begeistert davon, wie sich die Bühler Anhänger im Rampenlicht des Pokalfinals präsentiert haben: "Das war eine tolle Unterstützung, überragend", meint er. Die Leistung der Mannschaft sei im ersten und im dritten Satz in Ordnung gewesen, im zweiten dagegen enttäuschend.

Auch Oberfan Habich trauert nach Spielende noch der einen oder anderen Chance hinterher: "Das wäre mehr dringewesen." Was Faupel nun mit seiner neuen Frisur anstellt, weiß er noch nicht. Vielleicht lässt er sie wieder umfärben - vielleicht zeigt er aber auch noch ein bisschen, dass ihn die Liebe zum Verein bis in die Haarspitzen erfüllt.