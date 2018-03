Konstanz an der Spitze des Musikvereins Schwarzach

Wiedergewählt wurden auch Schriftführer Günther Fridrichs und Notenwart Wolfgang Daniel. Zum stellvertretenden Notenwart wählte die Versammlung Leo Nonnenmacher, zum Kassenprüfer Frank Himmel.

274 Mitglieder zählt der Musikverein Schwarzach, davon 60 aktive Musiker. 36 Kinder und Jugendliche sind in der Instrumentenausbildung. Stolz ist man auf die sieben Nachwuchsmusiker, die bereits im Stammorchester mitspielen, wie die beiden Jugendleiterinnen Marisa Velten und Ciara Roth informierten. Einen positiven Finanzbericht überbrachte Kassierer Christoph Küpferle.

Vorsitzender Friedmann und Schriftführer Fridrichs erinnerten an ein aktives Vereinsjahr, das jedoch überschattet war vom Tod mehrerer Mitglieder. Am härtesten traf den Musikverein der Tod eines jungen Musikers, weshalb im vergangenen Jahr auch der Musikantenstadl nicht stattfand. Auch das Jahreskonzert Ende 2017 musste aus organisatorischen Gründen kurzfristig abgesagt werden. "Aber unsere Schrottsammlung war die erfolgreichste, die wir je hatten", sagte Friedmann und kündigte bereits die nächste an, die am Mittwoch, 18. April, stattfindet. Weitere Höhepunkte im vergangenen Jahr waren der Dorfhock mit Münsterbeleuchtung und das Klosterhoffest Ende Juli mit dem Auftritt der Tiroler Blasmusikformation Viera Blech.

In diesem Jahr findet das Klosterhoffest vom 28. bis 30. Juli statt und präsentiert als Höhepunkt am Samstagabend die bayrische Blasmusikformation Musikatzen. Doch zuvor lädt der Musikverein am Samstag, 21. April, zu seinem Musikantenstadl ein. Karten für beide Veranstaltungen gibt es ab sofort bei allen Musikern.

Dank, Lob und Ehrungen hatte Tobias Wald, Präsident des Blasmusikverbands Mittelbaden, in die Münstergemeinde mitgebracht. Er ehrte "Männer, die nicht nur musikalisch seit 50 Jahren gut unterwegs sind, sondern auch gesellschaftlich". Die große goldene Ehrennadel des Bunds Deutscher Blasmusikverbände überreichte er an Willi Hischmann und an Richard Küpferle. Damit gewürdigt wurde zudem Ehrenmitglied Michael Fuder, der seit 50 Jahren die Posaune spielt, seit 1974 als Ausbilder, seit 1976 als Vizedirigent und viele Jahre im Vorstand engagiert war, davon drei Jahre als Vorsitzender.

Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Bernhard Schwab, seit fast 40 Jahren im Orchester am Tenorhorn und am Bariton sowie viele Jahre als Zeugwart und Beisitzer im Vorstand aktiv. Für zehn Jahre Musikertätigkeit an der Querflöte wurde Kim-Danielle Mayer geehrt.

Ehrenurkunden des Musikvereins Schwarzach erhielten für 25 Jahre Mitgliedschaft Walter Drescher, Jürgen Koch, Hubert Meier und Walter Rössler sowie für 40 Jahre Treue Christel und Horst Lohne, Hermann Müller und Manfred Schmidt.