Reich an Steinen und Sand

Diese Internationalität unterstrich auch die Pfarrei-Band "kreuzundkwer", die in ihrer stimmigen Mitgestaltung des Gottesdienstes auch spanische Lieder eingebaut hatte.

In einem Predigt-Dialog mit Pastoralreferent Nikolaus Wisser veranschaulichte Wolf-Dieter Geißler die Entwicklung dieser Partnerschaft mit der Gemeinde "Nuestra Sen de la Esperanza" in der Nähe von Lima.

"Wir sind reich an Steinen und Sand", so hatte der damalige Pfarrer in seiner Bewerbung vor 30 Jahren die wirtschaftliche Situation seiner 60 000 Gemeindemitglieder beschrieben. Deswegen standen am Anfang der Zusammenarbeit vor allem finanzielle Zuwendungen für eine tägliche Mahlzeit der notleidenden Menschen, für ärztliche Versorgung und eine Kindertagesstätte.

Hüttenbau wurde danach ein zentrales Thema, ins Leben gerufen von einer Aktiven der ersten Stunde, der mittlerweile verstorbenen Susi Jacobs. Mittlerweile stehen Zukunftsprojekte im Fokus der Unterstützung, vor allem Schul- und Ausbildungspatenschaften. Insgesamt sind knapp 500 000 Euro Spenden in die Partnergemeinde geflossen. Die Gemeindemitglieder in Lima haben ihrerseits mit ihrer Herzlichkeit bei Besuchen und in Briefen die Perukreis-Aktiven tief berührt. Mancher Bühler Jugendliche fühlte sich auch dadurch angeregt, ein freiwilliges Jahr in Peru zu verbringen, was nicht nur sein eigenes Weltbild, sondern auch das seiner Angehörigen und Freunde prägend beeinflusste. Vorbild sind die Menschen der Partnergemeinde auch darin, wie sie pragmatisch und lebensfroh mit den Engpässen des Alltags umgehen und ihre Religion leben, auch wenn der Priester oft nur seltener als einmal im Monat in ihre Wohnbezirke und Dörfer kommen kann.

Wolf-Dieter Geißler dankte für die Spenden und Zuwendungen. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass damit nicht die Gnade Gottes "erkauft" werden könne. Gott schenkt uns seine Liebe und erwartet dafür, dass wir unseren Nächsten lieben, ihn wertschätzen und unterstützen.

Im Haus Alban Stolz wurde es danach für alle Sinne lateinamerikanisch: Über 30 Hobbyköchinnen und -köche aus der Pfarrgemeinde hatten ein reichhaltiges kalt-warmes Buffet mit vielfältigen Speisen nach lateinamerikanischen Rezepten zusammengestellt. Nicht nur Erstbesucher äußerten ihre Begeisterung über die schmackhaften Gerichte. Der Weltladen präsentierte in einer eigens aufgebauten Peru-Ecke auch Zutaten, um diese den täglichen Speisezettel bereichernden Gerichte nachzukochen.

In einem bewegenden Bericht zur Partnerschaft informierte die Perukreis-Vorsitzende Christiane Maurer nicht nur über Ereignisse des vergangenen Jahres, sondern erinnerte auch an besonders prägende Momente im Laufe dieser 30-jährigen Partnerschaft. Gleichzeitig gedachte sie der bereits verstorbenen Gründungsmitglieder und besonders Aktiven der ersten Jahre. Sie erinnerte auch daran, dass alle Geldspenden für die ausnahmslos kostenfrei zur Verfügung gestellten Gerichte direkt der Partnergemeinde zukommen.

Pfarrer Wolf-Dieter Geißler bezeichnete in seinem Grußwort den Perukreis als besonders anregendes Element, das seine Pfarrgemeinde so lebendig agieren lasse. Dann zeichnete er Ingrun Otto und Ingrid Becker für ihr jahrzehntelanges Engagement mit einer Ehrenurkunde der Erzdiözese aus.

Christiane Maurer hatte bereits Leny Brisset Gutierrez begrüßt, eine 22-jährige Journalismus-Studentin aus Lima, die im Kindergarten St. Joseph in Weitenung als Freiwillige arbeitet. Mit einem Gedicht, das die Schönheiten Perus beschreibt, sandte sie einen Gruß an ihre Heimat. Den Reigen des Programms schlossen Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens St. Elisabeth mit beschwingten Tanzdarbietungen und dem Gänsehaut erzeugenden Liedvortrag "Wir sind alle Kinder dieser Welt".