Signal- und Vorbildwirkung auf junge Menschen

Hogg trat 1968 in die Jugendfeuerwehr ein und war 50 Jahre in verschiedenen Positionen bei der Feuerwehr tätig, 22 Jahre lang führte er die Abteilung Ottersweier. In der Laudatio betonte Linus Maier die Signal- und Vorbildwirkung, die ein solch außergewöhnliches Engagement auf junge Menschen in der Gemeinde habe.

Neben der Ehrung waren die Wahlen ein Höhepunkt der Versammlung. Kommandant Stefan Höß und der stellvertretende Kommandant Walter Zuber wurden im Amt bestätigt. Außerdem wurden die zehn Mitglieder der Feuerwehrausschüsse Ottersweier und Unzhurst gewählt. Im vergangenen Jahr wurden die Wehrleute insgesamt 53 Mal alarmiert, den größten Anteil machten technische Rettungs- und Hilfeleistungseinsätze sowie Fehlalarme aus. Die Zahl der Brandeinsätze belief sich auf sechs, allesamt Kleinbrände. Mit Blick auf die letzten zehn Jahre lägen diese Einsatzzahlen laut Höß "im oberen Mittelfeld".

In seinem Bericht legte der Kommandant auch die Personalentwicklung dar. Aktuell sind 89 Einsatzkräfte in der Freiwilligen Feuerwehr tätig, davon 57 in der Einsatzabteilung Ottersweier und 32 in Unzhurst. Acht Neuzugänge wurden vermeldet, drei Feuerwehrleute sind ausgeschieden oder in die Altersabteilung übergetreten. Die Neuzugänge kommen zum Teil aus der Jugendfeuerwehr, es konnten aber auch Seiteneinsteiger für den Dienst in der Feuerwehr gewonnen werden. Das Durchschnittsalter der Einsatzabteilungen beträgt 38 Jahre.

Auch die Jugend- und Kinderfeuerwehr ist mit zwölf Neuzugängen personell gewachsen und umfasst mittlerweile 41 Mitglieder. Wie aus dem Bericht des Jugendfeuerwehrwarts Patrick Keller hervorging, wurden mehr als 1200 Stunden Jugendarbeit geleistet. Sabrina Chromy, Meike Schmieder und Björn Tangermann absolvierten die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter. Neben Ausbildung und praktischen Übungen umfassten die Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen auch zahlreiche im Freizeitbereich.

Die erfolgreiche Arbeit in der Jugendfeuerwehr lobte auch Linus Maier, der in Vertretung von Bürgermeister Jürgen Pfetzer die Ansprache hielt. Er wies auf das vielfältige Gefahrenpotenzial in der modernen Welt hin und machte deutlich, über welch vielseitige Kenntnisse und Fähigkeiten die Feuerwehr heute verfüge.

Thomas Jäger, Kommandant der Werkfeuerwehr der Firma Bosch, lobte stellvertretend für die benachbarten Wehren die gute interkommunale Zusammenarbeit.

Kreisbrandmeister Heiko Schäfer drückte seine Anerkennung aus und betonte, dass ehrenamtliche Arbeit in dieser Form heute keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Tom Huck, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Ottersweier, wies auf das gute Verhältnis zwischen den beiden Hilfsorganisationen hin und bedankte sich für die Zusammenarbeit. Dank kam auch vonseiten des Kreisfeuerwehrverbands, dessen Vorsitzender Jürgen Segewitz die Leistung der Feuerwehr Ottersweier mit fast 9000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden würdigte.