Kräftemäßig eine große Herausforderung

"Kräftemäßig und organisatorisch verlangt die Pflege alle Ressourcen ab", beschreibt Patricia Huschka, Sachbereichsleiterin im Landratsamt Rastatt, die Belastungen und Anforderungen. Viele Angehörige fühlten sich alleingelassen und gerieten zunehmend in soziale Isolation. Zuzuhören und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, bringe Erleichterung. "Manchmal ergeben sich auch Situationen, in denen Tränen fließen", schildert Catarina Weiß.

Wer plötzlich damit konfrontiert wird, nach einem Schlaganfall, einem Sturz oder durch eine schwere Erkrankung etwa, erhält über den Pflegestützpunkt eine erste Orientierung und Unterstützung - "kostenlos, unabhängig und neutral", unterstreicht Weiß das Prinzip. Konkrete Empfehlungen für bestimmte Pflegedienste oder Heime werden nicht ausgesprochen.

"Welche Angebote gibt es?", "Wo bekomme ich diese Hilfen"? oder "Wie beantrage ich Leistungen aus der Pflegeversicherung?" sind häufig gestellte Fragen, berichtet Weiß aus ihrer Praxis.

Die größte Gruppe der Ratsuchenden, nach Schätzungen von Weiß rund 80 Prozent, sind Angehörige, die Pflege zuhause leisten und sich nach finanzieller und organisatorischer Unterstützung erkundigen. Immer wieder wird sie um Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen etwa zur Überprüfung der Pflegebedürftigkeit bei den Krankenkassen gebeten. Eine wichtige Aufgabe besteht zudem in der Koordinierung und Vernetzung der individuellen Versorgung und Betreuung.

Das Spektrum auf der Anbieterseite ist in diesem Bereich nach Erfahrungen der Pflege-Expertinnen durchaus ausbaufähig. Bedarf bestehe etwa bei Entlastungsangeboten wie Haushaltshilfe oder Einkaufsdiensten. "Es gibt zu wenig, und sie sind sehr schnell ausgebucht", weiß Huschka. Oberstes Gebot, sofern möglich: "Ambulant geht vor stationär", unterstreicht sie. Überwiegend bestehe der Wunsch, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben und seine Selbstständigkeit zu bewahren.

Wie notwendig die Anlaufstelle für Pflegende und Betroffene ist, zeigen nicht zuletzt die Beratungszahlen, die seit der Gründung des Pflegestützpunkts rasant in die Höhe schnellen. Die Einrichtung des Landkreises existiert seit Januar 2011. Seit Juli 2016 ergänzen die wohnortnahen Sprechstunden in Bühl und Gaggenau das Angebot. 3549 telefonische oder persönliche Beratungskontakte wurden 2017 für den gesamten Landkreis gezählt, 2016 verzeichnete die Statistik noch 1867.

Demenz ist ein zentrales Thema

Nach einer ersten Anlaufzeit ist der Stützpunkt in Bühl so rege frequentiert, dass Catarina Weiß inzwischen täglich Sprechstunden anbietet. 595 Anliegen wurden im vergangenen Jahr an sie herangetragen, alle aus dem südlichen Landkreis. Durchschnittlich hatte sie es mit 50 "Beratungskontakten" pro Monat zu tun. Die meisten ihrer "Klienten" sind 80 Jahre und älter. Demenz sei ein Bereich, der immer mehr an Bedeutung gewinne. "Die Entwicklung ist noch nicht am Ende", prophezeit Huschka mit Blick auf die demografische Entwicklung.

Der Pflegestützpunkt wendet sich an alle, die Hilfe benötigen, Junge wie Hochbetagte. Auch Familien mit schwer kranken Kindern, die Rat benötigen, gehören dazu, erzählt Catarina Weiß. In besonderen Fällen, etwa wenn jemand körperlich eingeschränkt und bettlägerig ist, macht sie auch Hausbesuche - immerhin ist sie durchschnittlich zweimal wöchentlich nachmittags unterwegs.