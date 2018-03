Von Brühl nach Bühl

Der Verwaltungsausschuss folgte damit der Empfehlung einer rathausinternen Vorstellungskommission, der neben Bürgermeister Wolfgang Jokerst noch Klaus Dürk, Petra Ewert, Bernd Kölmel und Vertreter der Stabsstelle Personalwesen angehörten. In der engeren Wahl befanden sich fünf von insgesamt 24 Kandidaten. Drei durften sich schließlich dem Verwaltungsausschuss noch persönlich vorstellen.

Bernhard Löffler leitet seit 2012 die Musikschule im rheinländischen Brühl (bei Köln) mit 3 500 Musikschülern. Zuvor war der gebürtige Burgauer (Bayern) zwölf Jahre lang als Leiter des Kulturamts und der städtischen Sing- und Musikschule in Bad Birnbach tätig.

Der studierte Kirchenmusiker hat sich während seiner beruflichen Tätigkeiten vielfältig fort- und weitergebildet. So stehen unter anderem Abschlüsse zum staatlich geprüften Chorleiter und Stimmbildner, in Kulturmanagement, in Theater- und Musikmanagement sowie in Musikvermittlung in seiner Vita.

Nach einem vierjährigen Kapellmeister- und Kompositionsstudium am Tiroler Landeskonservatorium Innsbruck besuchte Löffler anschließend die Meisterklasse Dirigieren am Mozarteum, der Hochschule für Musik in Salzburg. Derzeit leitet er auch die Kirchenmusik der Pfarrei St. Gereon in Köln.

Zudem ist Löffler seit sechs Jahren Dozent für Musikvermittlung, Dirigieren und Ensembleleitung an der Universität Augsburg, seit 2005 außerdem Chefdirigent der niederbayerischen Kammerphilharmonie. Ständige Gastdirigate bei professionellen Chören und Orchestern runden sein Portfolio ab. All diese "Nebentätigkeiten" wird Löffler mit seinem Dienstantritt in Bühl aufgeben.

Oberbürgermeister Hubert Schnurr geht davon aus, dass der neue Musikschulleiter etwas "andere Nuancen" setzen könnte, die der Schule "förderlich" sind. Bernd Kölmel hinterlasse große "Fußstapfen".

Auch Wolfgang Jokerst attestierte Kölmel "hervorragende Arbeit", die es fortzuführen gelte. An seinem Nachfolger imponiert ihm, dass er "sehr breit aufgestellt ist". Auch wenn er von der klassischen Musik komme, habe er an seinen bisherigen Stationen den Pop und Jazz "groß nach vorne gebracht". Gute Musikschulen, so der Beigeordnete, "brauchen große Vielfalt".

Überzeugt habe ihn auch, dass Löffler in seine Arbeit auch Senioren, Menschen mit Behinderungen oder Flüchtlinge im Zuge einer schnelleren Integration einbezogen habe.

Auch für den Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Schulen, Klaus Dürk, ist der neue Mann "hoch qualifiziert". Beeindruckt habe ihn seine bisherige interkulturelle Arbeit und sein großer Erfahrungsschatz. Und Vielfalt sei nun einmal die Stärke der Bühler Musikschule. Solche Einrichtungen müssten sich dem ständig verändernden Umfeld anpassen. Mit seinen verschiedenen Zusatzausbildungen bringe er viel pädagogisches und organisatorisches Know-how mit. Und auch der OB zeigte sich abschließend überzeugt: "Er ist adäquat für uns."

Die Personalie war akut geworden, nachdem der bisherige Musikschulleiter Bernd Kölmel sich nach 30-jähriger Tätigkeit in Bühl neu orientieren wollte. Zum 1. April übernimmt der 54-jährige Durmersheimer die Leitung der Musikschule Vaterstetten (östlich von München). "Persönliche Gründe" gab er im BT-Gespräch im Dezember an.

In Vaterstetten soll Kölmel die Einrichtung als bildungs- und kulturpolitisches Aushängeschild der Region aufstellen. Sie ist als Verein organisiert, wird von sechs Kommunen getragen und zählt rund 1 250 Unterrichtsteilnehmer. Ihr neuer Leiter spricht von "großem Entwicklungspotenzial".

Kölmel prägte wie kein anderer die Musikszene in der Stadt. Von 1993 bis 1998 war er Bezirks- und Bezirksjugenddirigent beim Blasmusikbezirk Yburg-Windeck. Außerdem dirigierte er neun Jahre lang die Kappelwindeck-Musikanten. Mit seinem Namen verbunden sind auch die Bühler Jazztivals und die von ihm geleitete Big Band Brass & Fun.

Die Bühler Musikschule zählt 16 fest angestellte Lehrer (drei davon in Vollzeit) sowie 17 Honorarkräfte, die zusammen knapp 1 100 Schüler unterrichten. Zwei Teilzeitkräfte arbeiten in der Verwaltung der Schule.