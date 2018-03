Emotionale musikalische Zeitreise

Bühl

Löffler folgt auf Kölmel Bühl (gero) - Von Brühl nach Bühl: Die Nachfolge bei der Leitung der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst ist geregelt: Bernhard Löffler wird Nachfolger von Bernd Kölmel, der nach Vaterstetten wechselt. Der 51-Jährige tritt seine neue Stelle am 1. Juni an (Foto: Stadt).