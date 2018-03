Engagement für den Behindertensport

Die Special Olympics werden von Special Olympics Deutschland (SOD) mit Sitz in Berlin organisiert. Wenn 4600 Sportler unter dem Motto "Gemeinsam stark" in 19 Disziplinen an den Start gehen, dann sorgt Hannes Maier dafür, dass die Öffentlichkeit online informiert wird.

Er entwirft Plakate und Handzettel, Bandenwerbung und Beschilderungen. "Ich freue mich auf die Hingabe, mit der die Sportler mit geistiger Behinderung ihren Sport ausüben. Hier kann ich mithelfen, Special Olympics und ihre Ziele noch bekannter zu machen", sagt er.

Sein Bruder Manuel Maier, der beim LBV Achern trainiert, hat Hannes Maier vor Jahren mit den Special Olympics in Berührung gebracht: "Ich war früher als Trainer für die Lebenshilfe der Region Baden-Baden, Bühl, Achern bei den Spielen dabei."

Inklusive Fußballturniere

Dass er sich beruflich in diese Richtung entwickeln würde, wusste Hannes Maier damals noch nicht. Der heute 30-Jährige wollte Lehrer für Sport, Geografie und Deutsch werden. Doch Gymnasiasten zu unterrichten, gab er im Lauf seines Referendariats auf.

Ein duales Studium der Sozialwirtschaft eröffnete ihm neue Welten. Ausbildungsbetrieb war die Lebenshilfe in Bühl. Mittelpunkt seiner Tätigkeit wurden Menschen mit Behinderung wie sein Bruder, für die sein Herz schlägt. Sechs Jahre trainierte er in seiner Freizeit eine Fußballgruppe der Lebenshilfe und fünfmal organisierte er das inklusive "Wir sind eins"-Fußballturnier des SV Oberachern.

Bei den Special Olympics in Berlin zu arbeiten, ist für Maier spannend: "Ich bin wahrlich kein Großstadtmensch. Das Projekt Berlin mit dieser Stelle ist ein Abenteuer." Um sich orientieren zu können, habe er in seinem Büro einen zwei Meter breiten Stadtplan aufgehängt. Täglich fährt er von seiner Wohnung in Wedding mit der U-Bahn zum Büro in der Invalidenstraße unweit des Hauptbahnhofs. Bei gutem Wetter laufe er die fünf Kilometer.

Dass ehemalige Schulkameraden aus Achern ebenfalls in Berlin leben, hat ihm den Start erleichtert. Seine Kollegen hätten ihn super aufgenommen: "Aber sie machen sich manchmal lustig über meinen Dialekt." Umso mehr genieße er es, im Heimaturlaub "ganz normal" reden zu können und den Schwarzwald zu genießen.

Bei den nationalen Spielen für Menschen mit geistiger Behinderung in Kiel ist Maiers Lieblingssport Fußball mit fast 1000 Teilnehmern am stärksten vertreten. 15 Sportler von der hiesigen Lebenshilfe werden mit am Start sein, darunter sechs im Tischtennis, fünf in der Leichtathletik und vier im Boccia.

Die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannte Sportbewegung Special Olympics für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung hat in Deutschland mehr als 40000 Athleten in 14 Landesverbänden. Jedes Jahr gibt es regionale Wettbewerbe, alle vier Jahre nationale Sommer- und Winterspiele. Während die Paralympics Wettbewerbe für Leistungssportler mit körperlichen Handicaps sind, handelt es sich bei den Special Olympics überwiegend um Breitensport.