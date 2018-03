Sandwiches und warme Schokolade statt Schnitzel oder Kalbskopf Bühl (gero) - Das schmiedeeiserne Wirtshausschild mit einem frisch verliebten Schwarzwälder Bub und einer Maid in Tracht und mit Bollenhut ist demontiert und entsorgt, die Holzvertäfelungen an den Wänden sowie die Sitzbankgruppen im Gastraum sind ersetzt durch eine Natursteintapete beziehungsweise Stoff- und Ledersessel. Kurzum: An die ehemalige Heimatstube "Rindfuß" erinnert nicht mehr viel. Allein der Tresen mit dem Gläserschrank ist erhalten geblieben. Und auch der neue Name ist für alteingesessene Bühler gewöhnungsbedürftig: "Star Bar". Jahrzehntelang zelebrierten Frieda Bechtler (ab 1941) und ab 1976 ihr Sohn Gerhard in der Bauernstube die klassische badische Küche: Saure Nierle, Leberle, Sauerbraten, Kalbskopf und natürlich einen herzhaft gewürzten Wurstsalat. Wenn in der Stadt Markttag war (Bühler Menti) kamen die Bürger auf ein Vesper, ein Bier oder Viertele in das heimelige, kleine Wirtshaus. Es mögen auch ein paar mehr gewesen sein. Zur Fastnachtszeit war das legendäre Schnurren angesagt. Gerhard Bechtler war ein weithin bekanntes Original, ein Wirt aus Leidenschaft, nie um einen knitzen, hintergründigen Spruch verlegen. Und er war bestens über das Geschehen in der Stadt informiert. Der "Rindfuß" war ein Kommunikationszentrum, in dem sich Lokalreporter gerne aufhielten, weil sie bestens mit "Stoff" versorgt wurden. Bechtler war ein formidabler Küchenchef und ein Schlitzohr sowieso. An der Eingangstür warnte ein Schild: "Hier kocht der Chef. Kommen Sie trotzdem." Nun hat es sich ausgeschnurrt: Aus der beliebten, schnuckeligen Stube wird eine Cocktail-Bar. Salate und Sandwiches stehen auf der Karte. Auch ein sogenannter Schokobrunnen, aus dem kaskadenartig geschmolzene Schokolade fließt, soll die Gäste anlocken. Und natürlich Cocktails. Betrieben wird die "Star Bar" von der Familie Cetin. Das Familienoberhaupt Yasin (44) kam 2001 als Asylbewerber aus der Türkei nach Deutschland. In Bühl heuerte er bei einer Gärtnerei an und betrieb nebenbei in Oppenau den Imbiss "Star Döner". Die vier Kinder kamen später im Zuge der Familienzusammenführung nach. 2011 kaufte Cetin in der Bühler Hauptstraße 21 ein Wohn- und Geschäftshaus und richtete im Erdgeschoss den Friseursalon "Star Friseur" ein. Der älteste Sohn (29) geht dort bei seinem jüngeren Bruder in die Lehre. Das Anwesen Hauptstraße 26 ("Rindfuß") erwarb Yasin Cetin im Oktober 2017 von Vorbesitzer Ralf Feurer. Die Eröffnung der neuen Cocktail-Bar war ursprünglich Anfang März vorgesehen, aber die Konzession ließ auf sich warten. Und sie fehlt immer noch. Jetzt wird angestrebt, zumindest Ende März den Schokobrunnen zum Sprudeln zu bringen. Die Öffnungszeiten sind sportlich getaktet: werktags von 18 bis 24 Uhr, an Wochenenden von 18 bis 1 Uhr. Ein Ruhetag steht vorläufig nicht auf der Speisekarte. Das Nebenzimmer ist dem rauchenden Publikum vorbehalten. Im Obergeschoss wurden eine Zwei-Zimmer-Wohnung und zwei Einzelzimmer geschaffen. Mieter gibt es noch nicht, weil noch ein paar Restarbeiten zu erledigen sind, aber dafür "jede Menge Anfragen" von Interessenten, wie ein Sohn sagt. Ansonsten ist die Erneuerung der Haustechnik (Heizung, Elektro, Brauchwasser) abgeschlossen. Nun heißt es Warten auf die Konzession. Es könnte ein Ostergeschenk werden.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben