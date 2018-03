Gemeinsamer Auftritt als Jahreshöhepunkt

Sinzheim



Vorstand im Amt bestätigt Sinzheim (red) - Der Vorsitzende des Angelsportvereins Sinzheim, Michael Ernst, hat bei der Jahresversammlung wie immer über einen "enormen Zulauf" des Fischerfestes am Bergsee im Juni berichtet. Der Vorstand ist im Anschluss einstimmig in seinen Ämtern bestätigt worden (Foto: E rnst).