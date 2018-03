Frühlingswind weht durch das Bürgerhaus Von Udo Barth Bühl - Schon klar: Groß besetzte Klangkörper sorgen bei der Klassik-Reihe des Bürgerhauses Neuer Markt für gut gefüllte Ränge. Im Konzert der Schlesischen Philharmonie war dies so, und an der musikalischen Güte dieses Orchesters gibt es auch wenig zu bemängeln. Es ist ein im wahrsten Sinne "klassisches" Programm, welches die Polen aus Katowice mitbrachten: Auf Sinfonie folgt Solokonzert, und das Ganze gekrönt von einer weiteren abschließenden Sinfonie voller tönender Landschaften. Klangschön wird dies dargeboten, und zumeist auch durch alle Register in Vollendung. Allein die ziemlich konventionelle Lesart des Dirigenten Piotr Gajewski in Beethovens sinfonischem Erstlingswerk gibt zu denken, etwas matt der Tonfall, so ganz frisch wirkt dies nicht. Da lässt sich eigentlich aus der Partitur mit ihrem Reichtum an Gedanken mehr herausholen. Trotzdem weiß er über Phasen hinweg die inhaltliche Dramatik eindrücklich zu gestalten. Und dann Mozart. Den Solopart dessen Violinkonzerts KV 216 bestreitet eine Geigerin, deren Namen man sich merken muss. Die australisch-japanische Violinistin Kana Ohashi verfügt über eine Tongebung, die wahrlich keine Wünsche offen lässt. Sie musiziert auf technisch anspruchsvollstem Niveau, scheut sich davor nicht, wenn es in dem an unterschiedlichsten Gefühlslagen nur so strotzendem Konzert gefordert ist, ordentlich zuzupacken. Gleichwohl lässt sie im Adagio die Melodie weit ausschwingen, federleicht und sensibel streicht sie über die Saiten, und, um es mit Mozart auszudrücken: "Es ging wie Öl, alles lobte den schönen, reinen Ton". Hell und präsent der Finalsatz, der daher perlt, als hätte der Komponist einen Vertrag mit einer weltbekannten Sektfirma abgeschlossen. Die Abstimmung mit dem Orchester ist dabei tiefenscharf. Die Delikatesse des Rondeau lässt dabei über manche Intonationsprobleme der Streicher hinwegsehen, von Ohashis glasklarem Ton, dezent Vibrato einsetzend, ist der Zuhörer schlichtweg begeistert. Dieses ganze Gefühlsspektrum, welches Mozart in die Noten hineinschrieb, darf bei diesem Konzert spürbar werden. Es geht um Liebe und Hass, um Freude und Schmerz, Humor trifft auf Ernsthaftigkeit. Und zu alldem hat die Violinistin ungeheuer viel zu sagen. Das kontrastreiche Meisterwerk des jugendlichen Mozart - er war 19, als er dieses Konzert zu Papier brachte - lässt nachhaltige Resonanz in die Pause tragen. Als Zugabe serviert sie noch einen Bach. Den man nicht so verortet hätte. Denn das Häppchen aus seiner Solosonate klingt schwerelos, hübsch, und dennoch gespickt mit Doppelgriffen - superb! Danach gilt es, eine Reise anzutreten in das sonnig überflutete Italien. Felix Mendelssohn Bartholdy hat dies vorgemacht, im Frühjahr 1831 zog er nach Bella Italia und brachte tönende Eindrücke mit, die viel schöner sind, als es ein Werbeprospekt dokumentieren könnte. Auch hier sei mal der Tonschöpfer zitiert: "Es ist das lustigste Stück, das ich gemacht habe", schrieb Mendelssohn an seine Eltern. Und dies scheinen sich auch die bis dato eher cool agierenden Musiker der Schlesischen Philharmonie auf die Fahne geschrieben zu haben. Der äußerst zügig genommene Einstieg lässt Großes erwarten. Ist es denn auch, hier bietet der Klangkörper ein Italien-Bild dar, was kaum besser zu interpretieren ist. Luftig leicht, federnd weht im Kopfsatz der Frühlingswind durch das Bürgerhaus. Tadellos die Eröffnungspassagen der tiefen Streicher im Andante. Bis zum dreifachen Pizzicato der Celli am Schluss werden die Gedanken der Partitur voll ausgekostet. In gar lustiger Manier wird im Finale der Saltarello angekündet. Da zündet das Feuer, am Strand von Neapel verspürt man förmlich die Wellen, die Gischt des musikalischen Wohlklangs.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben