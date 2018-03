Investitionen in Millionenhöhe

Während der Standort in der Zwetschgenstadt in der Nachbarschaft zur Bühler Klinik seit geraumer Zeit feststeht, dauern die Gespräche in Ottersweier noch an. Umgesetzt werden soll der Neubau im Ort - "ganz bewusst" außerhalb des Areals des Pflegeheims Hub. Benötigt würden mindestens 4000 bis 5000 Quadratmeter. "Wir sind in der Suchschleife", schildert Jung die Situation und hofft auf eine Lösung noch in diesem Jahr.

Fortschritte machen dagegen die Vorbereitungen für den Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Schwesternwohnheims in Bühl. "Wir haben den Vorteil, dass es sich um unser eigenes Grundstück handelt", sagt Jung. Bis November waren dort unter Regie des Landkreises Flüchtlinge untergebracht.

Die erforderlichen Vorarbeiten für ein Bebauungsplanverfahren für das gesamte Klinikgelände seien bereits eingeleitet. "Bei optimalem Verlauf" hält es der Geschäftsführer nach Gesprächen mit der Stadt "für wahrscheinlich", im zweiten Quartal 2019 den Bauantrag stellen zu können. "Unser Ziel, im vierten Quartal 2020, Anfang 2021 das neue Pflegeheim zu eröffnen, ist damit noch erreichbar", meint Jung. Der Abriss könnte, sobald genehmigt, "zeitnah" über die Bühne gehen, eventuell schon innerhalb der nächsten Monate. Unmittelbar mit dem Pflegeheim-Neubau verbunden ist die Erweiterung des Parkplatzangebots auf dem Klinikareal, das schon jetzt bisweilen an seine Grenzen stößt.

"Das Haus hat eine tolle Akzeptanz gefunden", stellt Jung mit Blick auf das inzwischen in Bühl etablierte ambulante OP-Zentrum und den Einzug der renommierten Hand- und Plastischen Chirurgie fest. Das damit verbundene höhere Fahrzeug- beziehungsweise Parkaufkommen wird deshalb Bestandteil des Gesamtkonzepts sein. Ob die Stellplätze oberirdisch oder in einer Tiefgarage geschaffen werden, ist noch offen.

Ebenfalls zu klären ist die Zukunft eines stillgelegten unterirdischen Versorgungsgangs zwischen dem ehemaligen Schwesternwohnheim und der Klinik. Der "grüne Gürtel" rund um das frühere Kreiskrankenhaus soll erhalten bleiben. "Wir wollen keine Betonflächen schaffen", betont Jung.

Die Bauvorhaben machen den Weg frei für die Neuausrichtung der beiden Pflegebetriebe des Klinikums im südlichen Landkreis. Nicht nur die Einzelzimmer-Regelungen der Landesheimbauverordnung, auch die Vorschriften für Wohngruppengrößen zwingen zum Handeln. "Sobald bei der Bühler Klinik gebaut wird, beginnen wir mit der Überplanung des Erich-Burger-Heims", stellt Jung den weiteren Ablauf im BT-Gespräch vor.

Umbruch bietet Gestaltungschance

Betroffen ist der aus dem Jahr 1984 stammende Altbau, dessen 60 Pflegeplätze sich mehrheitlich in Doppelzimmern befinden. Die dort lebenden Senioren werden in Nachbarschaft der Bühler Klinik eine neue Heimat finden, ebenso 30 pflegebedürftige Bewohner aus den Häusern Muhrbach und Hornisgrinde in der Hub.

Für das Erich-Burger-Heim werden nach Umbau und Sanierung des Altbaus ebenfalls 90 Plätze angestrebt. Erste Überlegungen für die Zeit nach der Modernisierung werden bereits angestellt, das endgültige Konzept muss allerdings noch reifen. Eine denkbare Variante für einen Teilbereich des Erich-Burger-Heims (EBH) stelle eine Art "intensiv betreutes Wohnen" dar, sagt dessen Leiter Theo Höll.

Er betrachtet den Umbruch der kommenden Jahre auch als "Gestaltungschance", die es erlaubt, kreative Konzepte im Pflegebereich umsetzen zu können. Eine weitere Stärke bestehe darin, Kombinationen verschiedener Pflegeangebote herzustellen, ergänzt Jung.

Zwölf Millionen Euro wird das Klinikum Mittelbaden nach Schätzungen Jungs alleine in den Neubau in Bühl investieren. Für den gesamten südlichen Landkreis rechnet der Geschäftsführer im Pflegebereich mit Kosten von rund 30 Millionen Euro.