So vielfältig wie eine Fußball-Weltmeisterschaft

Die Veranstaltung startete mit einem Auftaktprogramm in der Bachschlosshalle, die in "BBS-Stadion" umbenannt worden war. Nachdem mehrere Trillerpfiffe erklungen waren und fünf Schüler der Bläserklasse Kappelwindeck unter der Leitung von Katherine Flynn-Hartmann ihre Instrumente ertönen ließen, kehrte Ruhe ein in der Halle, die zuvor erfüllt war von Kindertoben und geschäftigen Akteuren. Unter schmissiger Musik zogen die selbstbewussten Erstklässler, ausgestattet mit roten Schildmützen und Fähnchen der an der WM teilnehmenden Länder, in die Halle ein und eroberten die Bühne.

Durch das Programm führte Sabrina Wermeckes. Sie wies darauf hin, dass es an der Schule eine weitere Bläserklasse geben werde. Die Grundschüler präsentierten sich mit weiteren Liedern und Tänzen. Zum Teilnehmerland Südkorea zeigten sie ein koreanisches Lied und einen Tanz. Auf und vor der Bühne positionierte sich der große Grundschulchor, um Fanlieder anzustimmen und entsprechende Tanzchoreographien aufzuführen, die die Kinder im Sportunterricht geübt hatten. Die dritten Klassen zeigten außerdem einen spanischen Tanz. Schulleiterin Constanze Velimvassakis zog Parallelen zwischen dem Festmotto und der Vielfalt der Schulgemeinschaft. Auch bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft treffe sich die Welt zu einem Fest der Vielfalt. Die Rektorin machte die zahlreich erschienenen Eltern und Verwandten der Schüler neugierig darauf, die Klassenzimmer zu durchstreifen. "Die Kinder und Lehrer berichten gern von den Entdeckungen, die sie in der Projektwoche zu unserem Motto gemacht haben", so Velimvassakis.

In den Klassenzimmern stellten die Projektgruppen das aus, was sie thematisch zu den Teilnehmerländern der Fußball-WM erarbeitet hatten. Zu Marokko hatten sie zum Beispiel eine Teestube eingerichtet. Zu Japan waren unter anderem Fächer gebastelt worden, zu Costa Rica und Australien befassten sich die Schüler vor allem mit der beeindruckenden Flora und Fauna der Länder.

Die Klasse 3b hatte einen großen Flohmarkt auf die Beine gestellt, dessen Erlös an das Unicef-Projekt "Schule in der Kiste" gespendet wird. Neben den Infoveranstaltungen für die künftigen Erst- und Fünftklässler gab es im Schulhaus und auf dem Pausenhof viel zu schauen. Die Schüler und ihre Betreuer vermittelten auch Einblicke in die Angebote der offenen Ganztagsschule. Die Schulsanitäter präsentierten ebenso ihr Können wie die Zumba-AG, die Rope-Skipping-AG und die Schulband mit dem "Schulhausrock". Im Grundschul-Pausenhof bot das Spielmobil Spannung und Spiel für die Kinder. Der Förderverein und die Elternvertreter verwöhnten die Gäste mit einem großen kulinarischen Angebot.