Entführt in die Stadt der Liebe

Es ist wie auf einem akustischen Markt, der Chansons wunderbarer französischer Interpreten der 30er bis 60er Jahre bereithält. Hier ein Georges Brassens, dort eine Edith Piaf. Man findet Stücke von Yves Montand, Georges Moustaki, Jaques Brel und dem legendären Serge Gainsbourg. Abstauben ist nicht notwendig, denn diese Musik ist jung und aktuell geblieben. Im ehemaligen Gasthaus Krone bildete das Trio den Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe "Kleinkunst in der Zunftstubb" der Leimewängscht. Linus Maier, Kleinkunst-Verantwortlicher der Narrenzunft, begrüßte die Künstler aufs Herzlichste.

Marianne Perrot nahm Platz mit ihrem rot-goldenen Akkordeon, Jean-Paul Distel stimmte seine Gitarre und Laurence Gondel stellte sich hinter ihren Kontrabass, der aussah, als hätte er bereits einige Überseefahrten zu bewältigen gehabt. "Ein sehr altes Stück", sagte Laurence Gondel und zeigte die Narben des wunderbaren Instruments, das nichts von seinem Wohlklang eingebüßt hat. Es übernahm an diesem Abend die unterstützende, zusammenhaltende Funktion, von bezaubernder Frauenhand virtuos bedient.

Distel und seine Gitarre sind legendär. Und was wäre Frankreich ohne seine Akkordeonisten? So öffnete sich der Himmel über Paris bei "Sous le Ciel de Paris" und es bedurfte für die Besucher keiner Anstrengung, sich in der Stadt der Liebe, der Geheimnisse und Künste wiederzufinden. Eine Reise begann, die Türen zu verrauchten Kabaretts öffnete, die den morgendlichen Spaziergang an der Seine heraufbeschwor, die zu kleinen Bars und verruchten Ecken führte und damit zu all den Menschen, die diese Stadt so besonders machen.

Marianne Perrots Spiel am Akkordeon nahm diese Stimmungen auf. Die Zuhörer wähnten sich gerade noch in abgrundtiefer Traurigkeit, bis das Instrument plötzlich mit weit ausholendem Schwung mitten ins Herz eintauchte und die Liebe in all ihren Facetten beschwor. Einen ihrer Aspekte besang Jean-Paul Distel mit Jacques Brels "Marieke": "Ay Marieke, Marieke je t'aimais tant. Entre les tours de Bruges et Gand - Ach Marieke, Marieke, ich liebte dich so sehr irgendwo zwischen den Türmen von Brügge und Gent." Seine Stimme ist warm und tragend. Er beschenkte die Gäste mit Charles Aznavours "Nathalie" und Georges Moustakis "Le Meteque", er erzählte Geschichten vom "Le petit Jardin", dem "kleinen Garten", der einem Parkhaus weichen musste, und setzte mit seinem selbst komponierten Lied über den Herzenskummer einer nicht erfüllten Liebe im dreistimmigen Gesang einen Höhepunkt des Konzertes.

Ein berührender Abend mit virtuosem Spiel dreier Künstler, die den Chansons Leichtigkeit in ihrer Schwere verliehen und Raum gaben für schillernde Bilder vergangener Jahre. Das Publikum dankte es mit reichlich Applaus.