Stehende Ovationen für Bernd Kölmel

Der Trompeter und Echo-Preisträger Joo Kraus war bereits zum dritten Mal in Bühl und ist auch auf der Brass & Fun CD "Zweierlei" zu hören". Aus Schweden waren Gitarrist Max Schultz sowie die Sängerin und Pianistin Ida Sand angereist. Schultz, der mit Nils Landgren und Herbie Hancock zusammenarbeitet, faszinierte in Bühl mit virtuosen Soli auf der Gitarre. Leider stand er ein bisschen versteckt hinter dem Flügel, so dass man seine Technik nicht ganz so gut verfolgen konnte.

Ida Sand hat schon beim vergangenen Jazztival die Herzen der Bühler Fans erobert. Wie immer münzte Bernd Kölmel das Engagement eines Stars in Profit für den Nachwuchs in der Region um. Unter dem Motto "Lernen von den Großen" gab Ida Sand im Herbst einen Piano-Workshop. Jetzt, am Vorabend des Jazzlight, übte sie mit jungen Sängern, die sich auf ein großes Konzert im Frühsommer vorbereiten.

Ida Sand hat eine unverwechselbare Soul- und Jazzstimme und begleitet sich darüber hinaus selbst am Klavier. Besonders intensiv konnte man diese Stimme erleben in der reinen Combo, als in guter Tradition die Bigband den Gästen die Bühne komplett überließ. Ida Sand sang den Song "At Last", den Etta James 1961 berühmt gemacht hat. Was den Jazz ausmacht war gerade in diesem Moment am schönsten zu erleben, als Schultz, Kraus und Sand zum ersten Mal gemeinsam musizierten und jeder mit einem einfühlsamen Solo ein eigenes Stück Musik einbrachte. Im zweiten Set spielte die Combo einen alten, traditionellen Blues. "Nobody's Fault But Mine" hatte einst Nina Simone wiederbelebt.

Seit Wochen war das kultige Jazzlight schon ausverkauft. Jazz-Fans aus der ganzen Region wollten dieses besondere Musikerlebnis noch einmal genießen, denn Bernd Kölmel wird Bühl und damit auch die Bigband verlassen.

"Es ist ein besonderer Abend", sagte Joo Kraus, der wie bei jedem Besuch in Bühl eine tolle Performance mit Trompete, Horn und Stimme ablieferte und dabei musikalisches Lob in alle Richtungen verteilte: "Das ist schon ein Brett hier, diese Bigband spielt tierisch", zollte er dem Bühler Klangkörper Respekt, als sich nach der Pause mit "Count Bubba" die Bläser-Sektionen und die Solisten Joachim Fischer und Till Oberleitner brillant vorstellten. Und man glaubt es ihm gerne. Ein ums andere Mal spürten die Gäste diese gegenseitige Motivation, die gemeinsame Musik zu einem Hörerlebnis der Extraklasse werden zu lassen.

Die Bigband hatte einige neue Stücke ins Repertoire aufgenommen, wie das in Schweden arrangierte Elton-John-Stück "Your Song" mit einem Sopran-Sax-Solo von Larissa Kohler oder die rasante Joo- Kraus-Komposition "Fast Forward" - allesamt mitreißende Titel. Schon der Start mit der funky "Jazz Police" und Till Oberleitner als Solist an der Gitarre hatte gezeigt, welche Energie in diesem Abend steckte. Er endete mit einem Riesenbeifall für Bernd Kölmel. Die Gäste erhoben sich zu seinen Ehren von den Plätzen und zollten ihm und seiner Arbeit Respekt und Anerkennung mit langanhaltendem Applaus. Joo Kraus hatte es übernommen, auf Kölmels Leistung hinzuweisen: "Der wirkliche Held des Abends ist Bernd Kölmel, denn er hat all das über viele Jahre hochgezogen."