Nach dem Frost Lust auf Bummeln

Blumige Muster, kräftige Farben, Glitzer und verspielte Schnitte sowie Karos und Streifen in allen Kombinationen sind ein paar Schlagworte, denen die Besucher gestern in der Modewelt auf die Spur kommen konnten. Schließlich wird der verkaufsoffene Sonntag immer gern genutzt, um Neuheiten und Trends vorzuführen. Dies gilt für Sonnenbrillen und Kleider genauso wie für Schuhe oder eben auch Autos.

Über 100 Modelle präsentierten neun Bühler Autohändler auf der innerstädtischen Flaniermeile. "Damit werden die Männer ein bisschen verwöhnt", resümiert Axel Hanold vom Modehaus Wolber die gelungene Kombination von Autoschau und Einkaufen. Beim verkaufsoffenen Sonntag wolle man möglichst der ganzen Familie ein Gemeinschaftserlebnis ermöglichen. "Erst zusammen Autos schauen, dann gemeinsam Mode entdecken und schließlich noch eine Kleinigkeit essen", fasst Hanold den Aktionstag zusammen. 15 verschiedene Marken stellten die Händler aus: vom pfiffigen Kleinwagen über den Sportflitzer bis hin zur komfortablen Familienkutsche und natürlich einer großen Auswahl an SUVs. Schon am Vormittag hatte die Autoparade die ersten Interessierten in die Innenstadt gelockt. Bedingt durch die Bauarbeiten auf Markt- und Kirchplatz war fast die komplette Haupt- und Eisenbahnstraße mit Fahrzeugen bestückt. Dazwischen lockten kulinarische Stationen zum ersten Freiluftimbiss. Die größten Warteschlangen konnten vor den Eisdielen beobachtet werden. Lust auf Aktivitäten im Freien weckten auch die Radhändler, deren E-Bike-Bestand immer größer und individueller wird.

Bereits um 11 Uhr hatte das Treiben auf dem Jahrmarkt eingesetzt. Über 100 Händler hatten rund ums Bürgerhaus und in den angrenzenden Straßen ihre Stände aufgeschlagen. Vorhänge, Tischdecken, Suppen, Ledergürtel, Spielzeug, Sonnenbrillen, Gewürze, Käse und Süßigkeiten - die Bandbreite von Heimtextilien über Medien bis hin zu Kleidungsstücken für jedes Alter war erneut immens und sprach damit auch viele Zielgruppen an. Besonders auffällig war in diesem Jahr das Angebot an Frischwaren. Eine riesige Käsetheke verführte ebenso wie ein Wagen mit Antipasti oder zwei Anbieter von Fischspezialitäten. Auch heimische Äpfel und Meerrettich wurden verkauft.

Mit Aktionen lockten die Innenstadthändler: In einem Schreibwarengeschäft wurde eine Schulranzenparty gefeiert, anderswo vitaminreiche Drinks gepresst oder Ostergebäck gebacken. Viele Händler hatten ihre Waren auf die Straße gestellt, um so zum Stöbern einzuladen. Mit Rabatten, Sekt oder süßen Überraschungen wurden die Kunden zudem verwöhnt.

Gruppen der Tanzschule Fromme sorgten auf der Hauptstraße für mitreißende Darbietungen.