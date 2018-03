Gänsehaut bei "Jugend trainiert für Olympia" Bühl (red) - Für die Handball-Mädchen der Bühler Carl-Netter-Realschule (CNR) ist ein Traum wahrgeworden. Vor heimischem Publikum haben sie es geschafft, sich das Ticket zum Bundesfinale des Wettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" in Berlin zu erkämpfen. In einem spannenden Finalspiel setzte sich das Team in der Verlängerung gegen die Mädchen des Otto-Hahn-Gymnasiums Nellingen durch . Schon am frühen Morgen liefen in der Stadthalle Steinbach und der Bühler Schwarzwaldhalle die letzten Vorbereitungen, um die 16 besten Schulmannschaften aus Baden-Württemberg für das Landesfinale des Wettbewerbs in Empfang nehmen zu können. Bei den Jungen setzte sich am Ende das St. Paulusheim Bruchsal durch, das in der Gruppenphase zwar eine Niederlage gegen das Gymnasium Ebingen hinnehmen musste, im Halbfinale und im Finale aber das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Filderstadt und das Edith-Stein-Gymnasium Bretten besiegte. Somit feierten sie den Landessieg und vertreten in diesem Jahr Baden-Württemberg in ihrer Altersklasse in Berlin. Bei den Mädchen wollte die Carl-Netter-Realschule von Anfang an den Heimvorteil nutzen. Ströme von Schülern und Lehrern mit Trommeln, Plakaten und Namensschildern pilgerten von der Realschule zur Schwarzwaldhalle, um ihre Mannschaft anzufeuern. Im ersten Spiel gegen das Oken-Gymnasium aus Offenburg ließen sich die Bühler Mädchen von der Euphorie der Halle anstecken und gewannen verdient mit 16:13. Auch die beiden Folgespiele gegen das Otto-Hahn-Gymnasium Nellingen (16:7) und das Bildungszentrum St. Konrad Ravensburg (14:11) entschieden die CNR-Handballerinnen für sich. Ungeschlagen standen sie nach der Gruppenphase im Überkreuzfinale. Dort trafen sie auf den Zweiten aus der in Steinbach ausgespielten Vorrundengruppe, das Gymnasium Bammental. Die beiden Mannschaften hatten sich bereits in der Vorwoche im Finale auf Ebene des Regierungspräsidiums gegenübergestanden und dementsprechend groß war der Respekt voreinander. Aber getragen von den Fans meisterten die CNR-Mädchen auch diese Herausforderung und gewannen deutlich mit 18:7. Im Endspiel trafen sie erneut auf die Mädchen aus Nellingen. Mal führte die eine Mannschaft, mal die andere, am Ende der regulären Spielzeit stand ein 10:10. Coach Patrick Wolf motivierte seine Mädchen für die Verlängerung nochmals. Und dann startete die Mannschaft durch und setzte sich immer weiter von den Gegnerinnen ab. Die Spielerinnen ließen sich von den Fans zum 19:13-Sieg tragen. Vom 24. bis zum 28. April reisen die Mädchen der CNR nun als beste Schulmannschaft Baden-Württembergs zum Bundesfinale nach Berlin. Der Landesbeauftragte von "Jugend trainiert für Olympia Handball", Arnold Manz, führte mit Bürgermeister Wolfgang Jokerst die Siegerehrungen durch und überreichte die Urkunden.

