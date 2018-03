SC Eisental steht auf gesunden Füßen

Im Bericht des Jugendleiters Dirk Becher ging es um den Spielbetrieb der Damen und der rund 100 Kinder und Jugendlichen beim SCE und in Spielgemeinschaften. Er machte einer Vereinsmitteilung zufolge auch auf den Schiedsrichtermangel und fehlenden Respekt aufmerksam, welches Themen bei einer Verbandssitzung waren. Sein Dank galt dem bisherigen Jugendtrainer Kai Nußhär. Florian Lieblang informierte über die Aufholjagd in der vergangenen Saison und den aktuellen Verlauf. Um dem schlechten Wetter zu entfliehen, seien 30 Mann größtenteils auf eigene Kosten ins Trainingslager nach Mallorca geflogen. Schriftführer Jörg Huber fasste die Vereins- und Vorstandsarbeit zusammen. Kassierer Christian Lorenz informierte über die Zahlen. Der SCE sei weiter dabei, die Darlehen auch gegenüber der Stadt Bühl abzubauen und habe 2017 dennoch mit einem positiven Ergebnis abschließen können. Der Verein sei auf gutem Weg, in absehbarer Zeit schuldenfrei zu werden.

Gedankt wurde den zahlreichen Helfern beim Spielbetrieb, bei Veranstaltungen, den Thekenteams, Spendern und Sponsoren sowie der Stadt- und Ortsverwaltung für die Unterstützung. Kassenprüfer Andreas Störk informierte über die gute Arbeit der Kassierer, was eine einfache Kassenprüfung möglich gemacht habe. Ortsvorsteher Jürgen Lauten dankte dem Verein im Namen der Stadt- und Ortsverwaltung sowie des Ortschaftsrats insbesondere für die wichtige Jugendarbeit und das Engagement im Ort. Der SCE gehöre zu der guten Vereinsgemeinschaft in Eisental und sei auch ein Aushängeschild für den Ort. Er sehe aufgrund der Berichte, dass der SCE auf gesunden Füßen stehe.

Die Mitglieder wählten als Nachfolger für den scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Ewald Nachtrieb einstimmig den bisherigen Beisitzer Philipp Maier. Da Maier das Amt seines Onkels übernehme, bleibe der Posten in der Verwandtschaft, meinte der Vorsitzende, Veränderungen gab es auch beim Spielausschuss. Hier folgen Jürgen Brommer, Dirk Klumpp, Nicolas Meier und Maximilian Koch auf Florian Lieblang, der den Posten zuletzt alleine innehatte. Die Wahl der Jugendversammlung von Oliver Schulmeister als stellvertretenden Jugendleiter wurde bestätigt. Christian Lorenz wurde als Kassierer und Kurt Meier als Beisitzer wieder gewählt. Die Stelle des Pressewarts bleibt weiterhin unbesetzt.

Vorsitzender Herbert Bauer ehrte Martin Knapp für 15-jährige aktive Mitgliedschaft. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden, teilweise in Abwesenheit, Rainer Fritz, Matina Graf-Bauer, Reiner Kohler, Kurt Meier, Klaus Müller, Rudi Volz und Udo Zink sowie für 40-jährige Vereinstreue Kurt Fröhlich, Freddy Gartner und Harald Pflüger ausgezeichnet

Überrascht wurde Ewald Nachtrieb mit seiner Ernennung zum Ehrenmitglied für sein vielfältiges Engagement. So brachte er sich unter anderem beim Sportplatzumbau, dem Bau des Pavillons und der Sanierung des Clubhauses ein. Seit 2008 war er stellvertretender Vorsitzender und sponsert auch anderweitig den Verein.