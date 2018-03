Gemeinde lässt Breitbandnetz weiterspinnen Ottersweier (mig) - Der Ausbau des Breitbandnetzes in Ottersweier geht weiter. Der Gemeinderat vergab am Montag einstimmig die Arbeiten für den vierten Bauabschnitt an die Peka GmbH, die aktuell mit dem dritten Bauabschnitt beschäftigt ist. Das Unternehmen hat Anfang dieser Woche damit angefangen, vor dem Rathaus Rohrverbände für die Glasfaserkabel zu verlegen. Die jetzt vergebenen Arbeiten haben ein Kostenvolumen von 740000 Euro. Hinzu kommen knapp 40000 Euro für die Rohre. Im vierten Bauabschnitt fahren die Bagger in die Stichstraßen in Haft, in den südlichen Bereich der Straße "Im Tanzbühl", durch die Hauptstraße von der Hägenichstraße bis zum Parkplatz Maria Linden, in die Lindenstraße von Parkplatz Maria Linden bis zur Firma RWA, durch die Hauptstraße von Hausnummer 70 bis zur Volksbank und von der Ortsmitte bis zum südlichen Ortseingang. Außerdem sollen bis Ende November mit Leerrohren versorgt werden: die Hubstraße vom Kreuzungsbereich Lindenstraße bis zum Feuerwehrhaus, eine Teilstrecke der Straße "Im Weier", die Schwarzwaldstraße zwischen "Im Weier" und Aspichstraße, die Aspichstraße von der Schwarzwaldstraße bis zur Hubstraße, die Hubstraße von der Aspichstraße bis zur Neusatzer Straße, die Europastraße von Hausnummer 13 bis 19, sowie die Westerlostraße von "Am Landgraben" bis zur Europastraße. Ebenfalls versorgt werden in diesem Zug die Goethestraße, die Scheffelstraße, "Am Waldweg", die Eisenbahnstraße von Seebühl bis zur Bahn und ein südlicher Teilbereich der Güterstraße. Ortsbaumeister Christian Chromy bewertete den Angebotspreis des Unternehmens als "relativ gut". Die Kapazitäten der Baufirmen gingen bereits zur Neige. Er wies darauf hin, dass sich Interessenten für einen Breitbandanschluss noch melden könnten. Ausgebaut werde nur, wo Hausanschlussverträge gemacht seien. Auch nach Abschluss dieses vierten Bauabschnitts werde man noch nicht den ganzen Ort erschlossen haben. Pfetzer kündigte für die nächste Sitzung eine Übersicht über die bisher erreichten Gebiete an.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Loffenau

Weiter auf der Datenautobahn Loffenau (ham) - Die Gemeinde Loffenau war seit 2006 stets gut versorgt mit schnellen Internetanschlüssen (Foto: dpa). Um dies Bürgern wie Gewerbetreibenden weiter zu garantieren, will sich der Ort dem Backbone-Netz des Landkreises anschließen und auch die Grundschule anbinden. » Weitersagen (ham) - Die Gemeinde Loffenau war seit 2006 stets gut versorgt mit schnellen Internetanschlüssen (Foto: dpa). Um dies Bürgern wie Gewerbetreibenden weiter zu garantieren, will sich der Ort dem Backbone-Netz des Landkreises anschließen und auch die Grundschule anbinden. » - Mehr Lichtenau

Breitbandausbau beginnt im März Lichtenau (sie) - Im Zuge des interkommunalen Projekts "Baden.net" soll in Lichtenau Ende März der Breitbandausbau beginnen. Der Gemeinderat vergab am Donnerstag die entsprechenden Aufträge. Eng zugehen wird es dabei in der Hauptstraße, die halbseitig gesperrt werden muss (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Im Zuge des interkommunalen Projekts "Baden.net" soll in Lichtenau Ende März der Breitbandausbau beginnen. Der Gemeinderat vergab am Donnerstag die entsprechenden Aufträge. Eng zugehen wird es dabei in der Hauptstraße, die halbseitig gesperrt werden muss (Foto: sie). » - Mehr