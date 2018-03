Zwar innen hohl, aber dennoch kerngesund

Ausgerüstet ist er wie ein professioneller Bergsteiger: mit Brustgeschirr und Karabinerhaken. Für seine Sicherheit sorgt ein Kranwagen, an dessen Stahlketten wechselweise Äste und oberschenkeldicke Stämme hängen - oder eben Knechtl. Die Aktion scheint so spektakulär, dass sich hierfür auch ein Kamerateam der SWR-Landesschau mit Redakteurin Susann Bühler interessiert. Heute ab 18.45 Uhr wird ausgestrahlt.

Knechtl ist in der Szene kein Unbekannter. Seine Dienste sind geschätzt. Über 20 Jahre war er selbstständig, hatte einen eigenen Betrieb in Bühl und später in Bühlertal für Baumpflege und Baumsanierungen. Seit 2012 steht er in Diensten der Stadt.

Vor Ort ist auch Ambros Seifermann, ein knorriges Kappler Urgestein, 90 Lenze alt, meinungsstark und unverbiegbar. Er bemängelt, dass ein Doppelast, der in die Kappelwindeckstraße reicht und die Verkehrssicherheit gefährdet, von der Motorsäge verschont bleiben soll. Auch das Lattengerüst, das die Kaiserlinde wie ein Korsett umkränzt, würde dadurch entlastet. "Das wäre ein logischer und objektiv richtiger Schritt, alles andere ist Theorie", nörgelt der ehemalige Winzer, Imker, Landwirt, Schnapsbrenner und geprüfte Baumwart.

Knechtl muss leider widersprechen. Der Kronenschnitt erfolge aus Verkehrssicherheitsgründen, aber auch zum Erhalt des 285 Jahre alten Naturdenkmals. Deshalb werde der Baum - passend zur Fastenzeit - von überflüssigen Pfunden befreit, um die Statik wiederherzustellen. Einen größeren Eingriff, wie von Seifermann vorgeschlagen, lehnt er ab - wie im Übrigen auch der Baumgutachter Thomas Herdt (Offenburg), weil ansonsten die Nährstoffzufuhr geschmälert werde: "Wir müssen dem Baum den Habitus lassen", erklärt er. Am Ende ist die Linde von rund einem Drittel ihres Astwerks befreit.

Auch der Chirurg ist nach dem Eingriff erleichtert: Obwohl innen hohl, sei der Baum im Prinzip "vital und kerngesund". Bei regelmäßigen, sprich jährlichen Pflegemaßnahmen prophezeit er der ortsbildprägenden Kaiserlinde noch ein "langes Leben".

Immerhin hat das am 1. April 1733 gepflanzte Prachtexemplar auch die Französische Revolution und zwei Weltkriege überlebt.

Und auch Susanne Panther, zuständig bei der Stadt für Umwelt und Außenanlagen, ist sich ziemlich sicher: "Die Kappler Linde wird uns alle überleben." Sterbeurkunden sind in Knechtls Berufsvita eh nicht aktenkundig.