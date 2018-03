Nachts im "Grand Hongkong Hotel"

Bühl - Die zauberhafte Artistin Lin Xin Yue vollführt mit schlangengleicher Biegsamkeit schier unglaubliche Verrenkungen ihres Körpers und balanciert dabei Leuchter mit brennenden Kerzen auf Händen und Füßen. Es ist ein Balance-Akt von äußerster Anmut und artistischer Bravour, der im Bürgerhaus Neuer Markt für Staunen sorgte.

Das Konzept der spektakulären Show "Grand Hongkong Hotel" ist eigentlich simpel: atemberaubende Akrobatik, perfekte Anmut und witzige Zwischenspiele, die den Zuschauern Zeit geben, wieder zu Atem zu kommen. Wie viel eisenhartes Training hinter den einzelnen artistischen Leistungen steckt, lässt sich nur im Ansatz erahnen. Die professionelle Ausbildung der Artisten in China dauert in der Regel zehn Jahre (vom sechsten bis zum 16. Lebensjahr) - und somit den Großteil der Kindheit.

Lin Xin Yue und ihren Kollegen, die ihre Körper bis jenseits der Schmerzgrenze verbiegen und dabei noch bezaubernd lächeln, fliegen am Dienstagabend die Herzen zu. Atemberaubend wäre ein passender Ausdruck für die neue Bühnendarbietung des Nationalcircus unter der Inszenierung und künstlerischen Leitung von Raoul Schoregge. Obwohl die Artisten schon einige Male in Bühl Station machten, ist "The Grand Hongkong Hotel" das absolute Sahnetüpfelchen in dieser Reihe - perfekt durchdacht und ganz großes Kino. Es spielt, wie der Name schon vermuten lässt, in einem alten viktorianischen Grandhotel, in dem Menschen aufeinandertreffen. Gäste mit Koffern begegnen sich, ein Pianist im karierten Anzug und roten Schuhen setzt sich an den Flügel und spielt träumerisch und swingend, ähnlich wie in einem Stummfilm. Frauen im Morgenrock, in Schlafanzügen oder Abendkleid flanieren kichernd oder geschäftig umher und machen schon die erste Szene des Abends zu einem echten Highlight.

So lebendig die erste Szene beginnt, so bunt und künstlerisch-kreativ geht die Vorführung weiter. Da tanzen Zimmermädchen und Pagen, Hausdamen sowie Hotelbesucher vor einem Bühnenbild mit Kronleuchter. Eine Kommode und fernöstliche Accessoires vervollständigen den Hotelcharakter. In dieser pulsierenden Lobby begegnen sich Schlangenmädchen, ein Clown, Jongleure, Balance- und Handstandkünstler mit unglaublicher Körperbeherrschung. Eher einer Revue als einer Zirkusaufführung gleichend, entführen die Artisten die Besucher ins Reich der Mitte. Mehr noch - in die magische Welt jahrtausendealter chinesischer Traditionen und Kolonialgeschichte.

Eingebettet in diese Handlung kommen die perfekt ausgeführten artistischen Nummern Schlag auf Schlag: Was mit dem Jonglieren von einfachen Gegenständen wie Strohhüten und Diabolos begann, steigert sich im Lauf der zweistündigen Vorstellung zu großartiger Akrobatik mit Stühlen. Wie bei der grazilen Künstlerin im roten Gewand, die in schwindelerregender Höhe auf gestapelten Stühlen (die bis knapp unter die Decke reichen) auf einer Hand balanciert. Ebenso die Darbietung von zwei zierlichen Artistinnen, die sich wie zusammenklappende Taschenmesser in schmale Metalltonnen fallen lassen. Bis sie Sekunden später, Arme, Kopf und Beine voraus, wieder zum Vorschein kommen - alles in weiblicher Subtilität und mit zarter Grazie präsentiert.

So passieren die akrobatischen Wunder wie im Spiel, leicht, liebreizend und fragil. Wie Kinder in Schlafanzügen tummeln sich die Mädchen auf einer Spielwiese. Dabei jonglieren sie bunte Teller auf langen Stäben - ein grandioses Bild. Aber auch asiatische Poesie und Liebe findet im "Hongkong Hotel" ihren Platz. Zu schwärmerischer Klaviermusik tanzt ein junges Paar einen romantischen Pas de deux zu Erik Saties "Once upon a time in Paris" mit spektakulären Hebenummern.

So reiht sich Glanzlicht an Glanzlicht, immer wieder von spontanem Beifall des begeisterten Publikums begleitet und verzaubert bis zur Schlussszene, wenn die letzten Hotelgäste sich winkend verabschieden und unter donnerndem Applaus sowie stehenden Ovationen aus dem "Hongkong Hotel" auschecken.