Alles geht holterdiepolter

Bühl/Bühlertal - Er ist der Mann fürs GroGro: fürs Große und Grobe. Wenn Martin Damm und seine Holzfällertruppe zuschlagen, geht es holterdiepolter. Nichts bleibt mehr (stehen) wie es zuvor einmal war. Doch die Kahlschlagmentalität ist wichtig und richtig: Sie dient der natürlichen Verjüngung im angestrebten Mischwald, und sie sorgt - wie im aktuellen Fall auf der L83 zwischen Wiedenfelsen und Sand - für künftig mehr Sicherheit für Auto- und Zweiradfahrer.

Martin Damm, Leiter des Forstreviers Großer Wald bei der Stadt Bühl, kennt sich aus mit Großhieben. Den letzten koordinierte er im Herbst 2011, ebenfalls auf der L83. 4000 Festmeter Stammholz wurden innerhalb von fünf Wochen unter Vollsperrung zerhackstückelt. Es war der größte konzertierte Hieb seit dem Weihnachts-Orkan Lothar (1999).

Auch nun orchestriert Damm einen imposanten Klangkörper. Und als Opernhaus dient eine 1,5 Kilometer lange Freilichtbühne zwischen Wiedenfelsen und Sand. Die Instrumente indes kommen nicht abgestimmt und im Gleichklang daher: Sie jaulen, fauchen, heulen, grölen, kreischen. Es sind Motorsägen. Krachend stürzen die Baumriesen auf die Landesstraße. Die gesamte Holzfäller-Truppe der städtischen Forstabteilung, zwölf an der Zahl plus Auszubildende, ist im Einsatz. Dazu vier Schlepper, ein Vollernter (Harvester) und ein Holzrückefahrzeug (Forwarder).

Der Maschinenlärm ist Musik in den Ohren von Martin Damm. Solche XXL-Hiebe nimmt man nicht jedes Jahr vor, wollen aber gut koordiniert sein. In diesem Fall sind sie es sogar perfekt: Weil das Regierungspräsidium derzeit Probebohrungen für die weitere Sanierung der Sandstraße vornehmen lässt, hat man sich an diese Maßnahme "drangehängt" und nutzt die zweiwöchige Straßensperrung für den Holzeinschlag.

Windwurf und Schneebruch haben in der Vergangenheit oft die Sandstraße blockiert und für Auto- und Busfahrer lebensgefährliche Situationen heraufbeschworen. Solche "Gefährder" werden nun herausgeholt, mit dem positiven Nebeneffekt, dass der Wald lichter, aufgeräumter wirkt und bergseits Blicke auf imposante Felsformationen freigibt. Das größte und schönste "Panoramafenster" öffnete der Revierförster im vergangenen Jahr in der talseitigen Linkskurve vor dem Wiedenfelsen mit atemberaubenden Blicken ins Bühlertal und ins Rheintal bis zu den Vogesen. Unter Insidern spricht man in Anerkennung an ihren Spiritus Rector von der "Damm-Schneise".

Oberhalb dieses Ausgucks liegen die Stämme aus Nadel- und Buchenholz auf der Straße oder an den Böschungen. Der Greifer eines breitspurigen Rückefahrzeugs holt sich die Stämme wie Mikadostäbchen und legt sie auf die Polter. Und schon kommt auch der nächste Langholztransporter.

Die Aktion ist logistisch bis ins Detail abgestimmt. Alles muss wirtschaftlich sein und schnell gehen, am Wochenende soll die Sandstraße schließlich wieder befahrbar sein. Kaum vorstellbar bei der Masse von Stämmen und Ästen auf der Fahrbahn. In der Summe werden 1200 Festmeter am Boden liegen, das dürfte in etwa 900 Bäumen entsprechen. Ein "strammer, sportlicher Zeitplan", wie Damm meint, "da muss alles Hand in Hand gehen"; zudem in einem "sehr schwierigen Gelände" mit vielen Felspartien und Überhängen, was an die Physis der Holzhauer geht. Und immer wieder geht ein Regenschauer nieder, was die Arbeit zusätzlich erschwert. Der weitere Zeitplan sieht einen Baggereinsatz vor, um die Böschungen abzuziehen und zu glätten, und schon morgen soll die Fahrbahn gesäubert werden.

Die Herrenwieser, die Beschäftigten der Max-Grundig-Klinik, aber auch die Schüler aus Hundsbach werden die Botschaft mit Freude vernehmen, weil dann die Umleitungsstrecken über Unterstmatt (Omerskopfstraße) beziehungsweise den Zimmerplatz entfallen. Allerdings auch nur vorübergehend: Sollten die Sondierungsbohrungen keine großen negativen Überraschungen bringen, möchte das Regierungspräsidium noch im ersten Halbjahr die Sanierung der Sandstraße einschließlich der Errichtung neuer Stützmauern fortsetzen, wahlweise im oberen (kürzeren) oder mittleren Streckenabschnitt.