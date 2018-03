Das Romantikprogramm läuft bereits

Einen Überblick über die aktuelle Lage am Storchen-Wohnungsmarkt hat Josef Günther aus Moos, in der Region bekannt als Storchenvater. Neben dem Nest in Balzhofen seien in den vergangenen Tagen auch die Standorte in Oberbruch, Oberweier und Moos in Beschlag genommen worden. "Die Vögel sind in diesem Jahr sehr früh dran", meint der Experte. Das weise darauf hin, dass sie im Winter nicht mehr bis nach Afrika ziehen, sondern in nähere südliche Gefilde wie Frankreich oder Spanien. "Von dort aus sind sie natürlich schnell wieder hier", meint Günther. Und so mancher Storch will erst gar nicht weg. So hätten im Bühler Raum zwei Vögel überwintert. Einer stamme von einer Brut aus Oberweier, der andere aus Weitenung. Wer die deutsche Winterkälte erträgt oder schon früh aus dem Süden eintrifft, hat den Vorteil, seine Wohnung ohne Widerstände beziehen zu können. Störche bleiben einem Standort in der Regel treu. Sollte die Bleibe aus dem vergangenen Jahr doch besetzt sein, drohen Revierkämpfe.

Gerade noch rechtzeitig vor der Rückkehr der Vögel hat Günther mit Hilfe der Bühler Feuerwehr und des Bauhofs in der vergangenen Woche die Nester im Stadtgebiet gereinigt. Das war eine echte Plackerei, weil der Dreck teilweise noch gefroren war. Feuerwehrkommandant Günter Dußmann erzählt: "An einigen Stellen musste man da mit dem Pickel ran."

Auch in Rheinmünster haben die Feuerwehr und Helfer des Nabu-Ortsverbands in der vergangenen Woche den Frühjahrsputz erledigt. Herbert Schön, Vorsitzender des Ortsverbands, schildert die Mengen an Unrat, der pro Nest zusammenkommt: "Das können zwei Zentner sein."

Rheinmünster hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Storchendorf entwickelt. Allein in Stollhofen gibt es fünf Nester, hinzu kommen jeweils eines in Schwarzach, Greffern und Söllingen. "Alle sind bereits besetzt", erzählt Schön. In einigen Nestern hätten sich auch schon Paare eingefunden und ihr Romantikprogramm gestartet. "Sie sind schon fleißig dabei", antwortet Schön auf die Frage, wann der erste Nachwuchs zu erwarten sei.

Angebot an Nistplätzen wird immer knapper

Die Brutzeit dauert rund vier Wochen. Günther rechnet damit, dass Ende April die ersten Jungtiere schlüpfen. "Das hängt immer davon ab, ob es in den kommenden Tagen noch einmal Frost und Schnee gibt", sagt er. In der Regel legen die Paare mehrere Eier, wobei die Erstgeborenen die besten Überlebenschancen hätten. Im vergangenen Jahr seien die äußeren Bedingungen sehr gut gewesen, so dass die Eltern in jedem Nest zwei bis drei Jungtiere durchbekommen hätten.

Der Nachwuchs 2017 wird in dieser Saison aber noch nicht in der Region zu sehen sein. Die Tiere werden laut Günther erst im Alter von zwei Jahren geschlechtsreif. Dann kehren sie zur Partnersuche zurück. Darauf zu bauen, das Nest ihrer Eltern zu übernehmen, können sie normalerweise aber nicht. "Da haben sie wenig Chancen. Sie müssen sich ein neues Quartier suchen", erzählt der Experte.

Das führe dazu, dass die Nistplätze in der Region immer knapper würden. In manchen Gemeinden, wie etwa in Gamshurst, wo es rund zehn Storchenpaare gebe, beäuge die Bevölkerung die Entwicklung mittlerweile mit kritischem Auge. Auch Schön spricht von einer "gewissen Überpopulation der Weißstörche". Diese habe auch Auswirkungen auf die Umwelt, würden die Vögel doch fressen, "was sie vor den Schlund bekommen".