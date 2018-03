Prävention, Wellness und Bewegung

Kuppenheim



Codierung bei Fahrrad-Börse Kuppenheim (red) - Bei der Gebraucht-Radbörse Kuppenheim zugunsten von terres de hommes Murgtal bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) am Samstag, 3. März, von 10 bis 13 Uhr in der Friedrichstraße 134 die Codierung von Fahrrädern an (Archivfoto: red/fs).