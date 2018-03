Die Bison-Züchtung ist in vollem Gange

Bühl - Die Volleyballabteilung des TV Bühl steht in letzter Zeit durch starke Leistungen ihrer Bisons immer häufiger im Rampenlicht. Zuletzt beim Pokalfinale in Mannheim, das vom SWR-Fernsehen bundesweit übertragen wurde. Doch neben der ersten Herrenmannschaft gibt es auch zahlreiche Jugendteams, aus denen es schon einige Spieler in die Bundesliga-Equipe geschafft haben.

Die Jugend des TV Bühl besteht aus fünf männlichen und einer weiblichen Mannschaft, aufgeteilt von zwölf bis 19 Jahren. Die U16, U18 und U20 männlich sind zusätzlich zu ihrem Jugendtraining auch in Herrenmannschaften aktiv, um an den Spielbetrieb auf hohem Niveau hingeführt zu werden. Auch hier sind die Ziele hoch gesteckt - mit bis zu vier Trainingseinheiten pro Woche.

Laut Oliver Stolle, dem Abteilungsleiter des TV Bühl Volleyball, arbeiten die Jugendlichen auf die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften. Die süddeutschen Meisterschaften sind das "Minimalziel der Saison", so Stolle. Dadurch, dass sie in den Ligen Nordbadens weitgehend konkurrenzlos sind, würde dieses Ziel oft erreicht. Andere Jugendmannschaften wie die U20 spielen bereits um den deutschen Meistertitel. Diese Vorbereitung gelingt vor allem durch die beiden Co-Trainer der Bundesligamannschaft, Leo Castellaneta und Lluis Miro, die die Mannschaften auf hohem Niveau coachen.

Dies mag auch dazu geführt haben, dass schon einige Spieler als Profis aus der Bühler Volleyballjugend hervorgegangen sind und heute immer noch in der Bundesliga spielen, wie beispielsweise Valters Lagzdins. Doch um dies zu erreichen, "ist mehr nötig als nur Körpergröße", wie Stolle erklärt. Es käme neben den körperlichen Konditionen auch auf Talent, Disziplin und den Spaß am regelmäßigen Training an. Wenn man diese Anforderungen erfülle, könne man die Stufen vom Jugend- bis zum Profi-Volleyballer durchlaufen. "Zunächst wird man aus der Jugend in einer Bezirks- oder Landesauswahl von Trainern und Scouts gesichtet. "Es gibt aber auch die Möglichkeit, in ein Volleyballinternat zu gehen, an dem man neben dem Abitur in den aktiven Trainings- und Spielbetrieb eingeführt wird", so Stolle. Diese Stützpunkte gibt es in Berlin oder Friedrichshafen.

Nach dieser Ausbildung hätten die Spieler nochmals die Möglichkeit, in eine Bundesligamannschaft zu kommen. Ebenfalls hätten die Jugendlichen die Chance, mit guten Spielen Aufmerksamkeit zu erregen und so in das "Netzwerk" der Trainer zu kommen. Doch auch im eigenen Verein sei die Förderung von Talenten wichtig, ergänzt Stolle. Es wäre schön, wenn der Verein in Zukunft selbst Spieler in Bühl ausbilden und so "neue Bisons züchten" könne. Trotz der Sichtungen in Schulen und der Talentförderung im Verein sei der TV Bühl auf Spieler aus Stützpunkten angewiesen.