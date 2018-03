"Weinberg": Lösung in Sicht Bühl (bm) - Was miteinander Reden bewirken kann, zeigte sich bei einer Informationsveranstaltung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Gasthauses "Weinberg" in Eisental. Bekanntlich hat die Stadt Bühl das Anwesen erworben mit der Absicht, dort Flüchtlingsunterkünfte und Wohnraum für sozial schwache Bürger zu schaffen. Dass diese Absicht nicht die Zustimmung vieler Einwohner fand, zeigte sich in den vergangenen Tagen an einigen Protestaktionen. Ein bis auf den letzten Platz besetzter Weinbergsaal erwartete dann auch die Vertreter der Stadt mit Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst an der Spitze. Auf dem Podium saßen außerdem Eckhard Vandersee (Gebäudemanagement) und Andreas Bohnert (Ordnungsamt). Gleich zu Beginn der Ausführungen kamen die ersten kritischen Fragen der Zuhörer, die durch die Vertreter der Stadt und durch Ortsvorsteher Jürgen Lauten beantwortet werden konnten. Nach einer Besichtigung Ende November und der Beratung im Ortschaftsrat hatte die Stadt Ende Februar das Anwesen erworben. Vorausgegangen war eine zweijährige vergebliche Suche durch die Eigentümerin nach einem Kaufinteressenten, vorzugsweise aus der Gastronomie. Vorgesehen ist nun der Ausbau des Obergeschosses in Wohnungen zwischen 35 und 70 Quadratmetern. Kurzfristig wird eine Wohnung für einen Hausmeister eingerichtet. Nach den Ausführungen von Vandersee sollen neun bis zehn Wohnungen entstehen, die Anfang 2020 bezugsfertig sein könnten. Was mit den Gaststättenräumen geschieht, ist seitens der Stadt noch nicht entschieden. Viel Aufklärungsarbeit hatte am Donnerstagabend Ortsvorsteher Jürgen Lauten zu leisten, der das Verhalten der früheren Eigentümerin verteidigte und auf die Problematik im Gaststättenwesen verwies: "Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum", sagte er. In den künftigen Mietern sah er Leute, die man in das Dorfleben integrieren könne. Auf die Frage nach der Zukunft der Vereine kam die klare Antwort, wonach jeder Verein seinen Proberaum habe. Noch stehe das Erdgeschoss im "Weinberg" zur Verfügung. Hier sei das Engagement der Bürger für eine Nutzung gefragt. Nur nach der Stadt zu rufen unter dem Motto "Macht mal!" funktioniere nicht. Nach Lautens Meinung könnte man aus dem Gaststättenbereich "etwas Tolles" machen. Bei einem Erwerb des Anwesens durch eine Privatperson sei diese Chance nicht gegeben. Abschließend meinte er: "Auch Flüchtlinge sind bei uns willkommen." Für diese Aussage gab es dann auch viel Applaus. Karin Feist, Mitglied des Eisentäler Ortschaftsrats, verwies in ihrer Stellungnahme auf eine ähnliche Situation in einer Nachbargemeinde, wo durch die Eigeninitiative der Bürger Hervorragendes geschaffen worden sei. Zufriedenheit zum Schluss bei den Vertretern der Stadt. Sie sicherten zu, dass im Baugenehmigungsverfahren die Bürger die Möglichkeit hätten, Anregungen und Einwände vorzubringen.

