Zur Chorprobe 130 Kilometer angereist

Ziel des intensiven Probens aller ist die Aufführung der "Messe in D-Dur" von Otto Nicolai am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul in Bühl und am Sonntag, 13. Mai, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Dionysius in Neckarsulm.

Diese außergewöhnliche Kooperation besitzt einen "lebendigen Verknüpfungspunkt": Michael Meier, aus Eisental stammender Pädagoge, wirkt seit 16 Jahren als Dirigent des Kirchenchors von St. Peter und Paul in Bühl und unterrichtet seit nun viereinhalb Jahren in Neckarsulm Musik am Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG).

Nach vielen separaten Proben fand nun die erste gemeinsame der Chöre statt. Sängerinnen und Sänger des ASG-Mittel- und Oberstufen- und des ASG-Eltern-Lehrer-Chors waren von der schwäbisch-fränkischen Automobilstadt per Reisebus in die mittelbadische Zwetschgenstadt angereist, o Wunder ohne Stau, in nur eineinhalb Stunden.

So konnte pünktlich - im gut gefüllten Probelokal des Bühler Vereinshauses - das chormusikalische Training unter Leitung von Michael Meier beginnen. Pianist Roman Kühn, Lehrer an der Musikschule Bühl, schlüpfte in die Rolle des Orchesters. Gemeinsam tauchten die Chöre von den Ufern der Bühlot, des Neckars und der Sulm ins Werk jenes Komponisten ein, der vor allem durch seine Oper "Die lustigen Weiber von Windsor" bekannt geworden ist. Aber Otto Nicolai, Gründer der Wiener Philharmoniker, hat auch ein umfangreiches Werk an weltlichen Chorwerken und geistlicher Musik geschaffen. Dazu gehört jene "Messe Nr. 1 D-Dur für vier Solostimmen, vierstimmigen Chor und Orchester" von 1832, die in der Fassung von 1844 in Bühl und Neckarsulm erklingen soll.

Nein, die Messe mit ihren polyphonen Passagen sei nicht leicht zu singen, gesteht Dirigent Michael Meier ein, und die Stimmen seien in Lagen geführt, die gesangstechnisch von den Chormitgliedern echt erarbeitet werden müssten.

Der Dirigent erläutert den Weg zum Projekt so: Als Musiklehrer leitet er die Chöre des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Diese führen in der Regel alle zwei Jahre mit der städtischen Musikschule Neckarsulm ein großes Projekt durch. Da es dessen von Musikdirektor Jochen Hennings dirigiertes Symphonieorchester auf bis zu 80 Musikerinnen und Musiker bringen könne, sollte diesem ein entsprechender Chor als durchsetzungsfähiger Partner gegenüberstehen.

Der ASG-Mittel- und Oberstufenchor könne bis zu 30, der Eltern-Lehrer-Chor bis zu 40 Stimmen in die Waagschale werfen - und nun der Bühler Kirchenchor weitere 40 Stimmen. Letzterer sei mit der Nicolai-Messe bereits vertraut, denn er habe sie in St. Peter und Paul an Ostern 2017 mit großer Begeisterung aufgeführt und sie gern ein weiteres Mal singen wollen. So bedeute die nun eingegangene Kooperation für beide Seiten ein Gewinn.

Ulrike Barth, Chorsängerin aus Neckarsulm, meint, das Mitwirken bereite trotz der Herausforderungen dem Eltern-Lehrer-Chor viel Freude. Dieser allen Singbegeisterten offene Projektchor verfüge über einen großen harten Kern, und auch Eltern ehemaliger Schüler sängen mit, so Barth. "Auch für uns ist die Zusammenarbeit eine ganz tolle Geschichte", ergänzt Barbara Kiefer, die Vorsitzende des Bühler Kirchenchors. "Es ist auch wunderschön, mit so vielen jungen Stimmen zusammen singen zu dürfen."