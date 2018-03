Sechsstellige Summe für Gebäudesanierungen

Den Auftrag für die Heizungsarbeiten vergab der Lichtenauer Gemeinderat einvernehmlich an die günstigste Bieterin, die Firma Plege aus Lichtenau, zum Angebotspreis von 37 6632 Euro. Noch hinzugerechnet werden müssen rund 3 000 Euro für Elektroarbeiten. Im Haushalt sind für die Maßnahme 35 000 Euro eingestellt.

Nachdem 2011 die Eichwaldhalle in Muckenschopf für rund 355 000 Euro komplett energetisch saniert und auch der Sportboden erneuert worden war, stand nun noch der Einbau einer neuen Heizungsanlage an, doch mussten andere Maßnahmen vorgezogen werden. Es entstanden Kosten von 20 000 Euro. Das Geld musste aus der allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Auf der Aufgabenliste in diesem Jahr stehen weiterhin das Rathaus im Ortsteil Ulm und die Alte Schule im Ortsteil Grauelsbaum. Diese beiden Gebäude kommen in den Genuss der seit einigen Jahren vom Gemeinderat in den Haushalt eingestellten zusätzlichen 100 000 Euro für die Sanierung von Gebäuden. Insgesamt sind im Haushalt für Gebäudesanierungen und -unterhaltungen Mittel im sechsstelligen Betrag eingestellt, unter anderem 70 000 Euro für Fenster in der Gustav-Heinemann-Schule. Über die Verwendung der zusätzlich eingestellten 100 000 Euro muss der Gemeinderat noch befinden.

Hierauf begründete sich der Wunsch der Gemeinderäte, in einer Vor-Ort-Begehung den Zustand der Gebäude aus nächster Nähe zu begutachten, was am Mittwochnachmittag auch geschah. Dem Gremium wurde bewusst, dass am Rathaus in Ulm, erbaut im Jahr 1902 und unter Denkmalschutz stehend, dringender Handlungsbedarf besteht, denn die Fugen an dem mit Klinker verkleideten Haus sind teilweise stark ausgebröckelt. Bauamtsleiter Andreas Ludwig verwies weiterhin auf eine notwendige Dachsanierung. In der Ratssitzung am Donnerstag fiel nun die Entscheidung: Das Dach soll noch in diesem Jahr saniert werden, die Fassade soll im kommenden Jahr an der Reihe sein.

Auch die erbaute Alte Schule in der Lindenstraße in Grauelsbaum, deren Dach einschließlich Glockenturm bereits im vergangenen Jahr erneuert worden ist, wurde nochmals begutachtet. Nun soll in diesem Jahr die Fassade, deren Farbe und Putz teilweise abplatzen, neu gestrichen werden. Hierzu gehören ebenso das Dachholz und die Fenstersimse. Mit eingebunden in die Arbeiten wird die Sanierung der Treppe, die an der Befestigung zur Wand Feuchtigkeit aufzeigt. Der Gemeinderat zeigte sich auch mit dieser Sanierung einverstanden. Für beide Sanierungen am Rathaus Ulm und an der Alten Schule Grauelsbaum werden Kosten von 100 000 Euro erwartet.