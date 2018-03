Zum Jahresende über 1 000 Haushalte am Netz Ottersweier/Bühl (red) - "Glasfaser Mittelbaden - Geschwindigkeit, die ankommt": Unter diesem neuen Label setzen die Gemeinden Lauf, Ottersweier und Sasbach ihr begonnenes Breitbandprojekt fort und zünden zugleich die nächste Stufe. Die drei Gemeinden werden gemeinsam mit ihrem Netzbetreiber, der NGN Telecom GmbH, bereits bis zum Jahresende mehr als 1000 Haushalten den Anschluss an das kommunale Glasfasernetz ermöglichen und Highspeed-Internet unter dem Namen "DBN - Das bessere Netz" anbieten. Die Stadt Bühl und weitere Kommunen hatten den Vertrag mit der NGN gekündigt (wir berichteten). "Wir konzentrieren uns nun mit Nachdruck auf das Gebiet der Gemeinden Lauf, Ottersweier und Sasbach", freut sich Matthias Theisen, Geschäftsführer der NGN, auf die konstruktive Zusammenarbeit. "Die drei Gemeinden haben den Fuß auf dem Gaspedal und sind mit dem Glasfaserausbau schon gut vorangekommen." Im Zuge der Neuausrichtung biete man zugleich schnellere und günstigere Tarife. "Im ersten Vertragsjahr gelten für unsere Kunden in den Tarifen mit 50, 100 und 400 Mbit/s Willkommenstarife zu 24,90 Euro monatlich, danach ab 34,90 Euro." Hinzu komme der 1000 Mbit/s-Anschluss zum Tarif von 149,90 Euro monatlich. "Die Produkte", resümiert Theisen, "haben an Leistung zugelegt und sind preislich attraktiver geworden." Das verbesserte Angebot gelte auch für Kunden, die bereits einen Vertrag geschlossen haben. Zudem gebe es für alle Kunden, die ihre Festnetzrufnummer ins Netz mitbringen, eine weitere Zugabe: Solange der Altvertrag beim bisherigen Anbieter noch läuft, kann trotzdem schon mit 400 Mbit/s "gesurft" werden - und zwar kostenfrei. Darüber würden vor Ort Bürgersprechstunden abgehalten; beispielsweise zu Fragen zur Technik, zu Tarifen oder zu einem geplanten Anbieterwechsel. Die Termine der Sprechstunden werden im Internet veröffentlicht. Termine für Kundenbesuche können über die Rufnummer (07223) 9566 850 Termine vereinbart werden. Zudem gehe an alle Haushalte im Ausbaugebiet ein Info-Journal mit allen Informationen rund um den schnellen Glasfaseranschluss. Auch werde es eine Reihe von Infoabenden geben. Die Termine werden auf der Projektwebsite www.glasfaser-mittelbaden.de veröffentlicht. Die Bürgermeister Oliver Rastetter (Lauf), Jürgen Pfetzer (Ottersweier) und Gregor Bühler (Sasbach) bekräftigen in diesem Kontext, dass mittelfristig der flächendeckende Glasfaserausbau ansteht. "Wir als Gemeinden sorgen dabei für die nötige Infrastruktur. Durch eine entsprechende Nachfrage bestimmen die Bürger sowie die Gewerbebetriebe selbst den Ausbaufortschritt." Sofern möglich, wolle man beim 2017 gestarteten Ausbau auch weiterhin Landeszuschüsse nutzen. Allerdings seien die bürokratischen Hürden hoch, die Zuwendungsbescheide gingen oft erst nach vielen Monaten ein. Theisen bestätigte, dass bundesweit Ausbauprojekte aufgrund komplexer Rahmenbedingungen nur schleppend vorankommen. "Umso wichtiger ist, dass wir nun unsere Ausbaugeschwindigkeit beibehalten beziehungsweise weiter steigern und möglichst viele Bürger beim Ausbau mitmachen", betonten die Bürgermeister unisono. "Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor und stellt die Weichen für die Zukunft unserer Gemeinden." Weitere Infos gibt es unter www.glasfaser-mittelbaden.de und in den Rathäusern von Lauf, Ottersweier und Sasbach.

