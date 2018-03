OB lobt: "Einmalig in Mittelbaden"

Bühl (urs) - Ein kleiner Piks - und alles ist vorbei. Nur ein kleiner Tropfen Blut quillt aus der Wunde, und Monika Rullo hat auch sofort ein Pflaster zur Hand. "Sie haben einen perfekten Blutzuckerwert", erklärt sie einer Frau, die sogleich strahlt und sich im Anschluss auch noch eine aktivierende Handmassage bei Gudrun Buro mit Rosenöl gönnt. Neben den zwei Mitarbeiterinnen des Klinikums Mittelbaden waren bei den 26. Bühler Gesundheitstagen am Wochenende über 30 Hersteller, Fachgeschäfte, Verbände und Organisationen im Einsatz. Vorträge, Informationen, Prävention, Wellness und verschiedene Gesundheitstests lockten erneut ein breites Publikum ins Bühler Bürgerhaus. Schon am Samstag drängten sich die Besucher durch die obere Etage, ein wenig mehr waren es am Sonntag. Wieder einmal war es Organisator Andreas Lorenz gelungen, ein kompetentes Team an Ausstellern aus der Gesundheitsbranche zusammenzustellen, die mit Rat und Tat, Tipps und Hilfestellungen den Besuchern zur Verfügung standen. Ob moderne Hörsysteme, Zahntechnik, Kosmetik, Seniorenpflege, Informationen zu Krankenkassen und deren Leistungen, Fitness und Wohlbefinden: Zu allen Themen war etwas dabei. Traditionell wurde die Gesundheitsmesse am Samstag um 14 Uhr von Schirmherr Hubert Schnurr eröffnet. Andreas Lorenz stellte fest: "Es macht mir immer noch sehr viel Spaß mit Euch, betonte er an die Adresse der Aussteller und Referenten. Das ist ein guter Grund, nochmals 26 Jahre weiterzumachen." Eine Aussage, die nicht nur Oberbürgermeister Schnurr mit Freude zur Kenntnis nahm. "Es ist schon sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Bürgerhaus 29 Jahre alt wird und die Gesundheitstage in die 26. Runde gehen." Als fester Bestandteil im Bühler Jahreskalender hätte sich die Gesundheitsmesse schon lange etabliert. "Sie ist einmalig in Mittelbaden", lobte der OB. Mit dem Wunsch für ein "gutes Gelingen" und dem Rat "Wissen ist der erste Schritt zur Gesundheit" ging der Oberbürgermeister schließlich selbst ein wenig auf Entdeckungstour im Obergeschoss des Bürgerhauses. Zum ersten Mal wurde nämlich die Messe nur im großen Saal veranstaltet. Alles war ein wenig komprimierter, dafür übersichtlicher. Die Orthopädie-Schuhtechnik Braun in der Bühlertalstraße war schon zum 25. Mal dabei. Neben Maßschuhen und Einlagen wurden auch modische und zudem bequeme Schuhe angeboten. Auch Heidi Stöß mit ihrer "naturnahen Systemkosmetik" erwies sich als erste Beratungsadresse. Wie immer sehr gut besucht war auch das geschätzte Vortragsprogramm von Ärzten, Spezialisten und Fachkräften. Es gab Stressbewältigungstraining, praktische Übungen oder Behandlungsvorschläge bei Krampfadern. Auch zu dem sensiblen Thema Hospiz- und Palliativversorgung gaben Fachleute Anregungen und Empfehlungen. So richtig austoben konnten sich die kleinen Besucher im Kinderspielparadies, während für die Familien ein Unterhaltungsprogramm (Showtanz und Fitnessvorführungen) für Kurzweil sorgte. Außerdem kredenzte der "Engel" Vimbuch feine badische Köstlichkeiten, bevor am Sonntag um 15 Uhr der Startschuss für den Staffellauf rund um das Bürgerhaus fiel.

