Spannende Begegnung mit scheinbar diametralen Ergebnissen

Bühl (ub) - Der Friedrichsbau eignet sich aufgrund seiner architektonischen Struktur in idealer Weise, expressive Plastiken zu präsentieren. Seine Ausdehnung lädt förmlich dazu ein, wenige, aber markante Positionen zeitgenössischer Keramik zu disponieren. Wie Bürgermeister Wolfgang Jokerst in seiner Eröffnungsrede feststellte, wird es besonders spannend, wenn es zur Begegnung zweier Künstler kommt, die zu ihrem Dialog künstlerischer Äußerungen quasi noch den Trialog zur Auseinandersetzung ihrer Werke mit dem umgebenden Raum spannen.

Monika Debus und Stephan Hasslinger wurden vom städtischen Kulturbüro eingeladen, ihre Arbeiten innovativer Keramikkunst der Öffentlichkeit zur Diskussion zu stellen. Beide arbeiten zwar mit dem gleichen Material, nämlich mit Ton, ihre Ergebnisse sind aber äußerst diametral. Das Gemeinsame ist ihnen jedoch, den Betrachter damit zu irritieren, so der Kulturjournalist Stefan Tolksdorf in seiner Werkeinführung zur Vernissage am vergangenen Freitag.

Was zunächst spontan auffällt, sind die divergierenden Größenordnungen der Werke. Während Hasslingers oftmals übermannsgroße Arbeiten in der Mitte des Friedrichsbaus aufgestellt sind, gruppieren sich die dimensional kleineren Werke Debus' auf den erhöhten Seitenbereichen. Debus lädt zu farbenfrohen Entdeckungen ein, ihr Umgang mit dem Grundmaterial Ton besticht durch malerische Elemente, die zur Bezeichnung "Farbgefäße" verleiten. Unverkennbar ist ihre Auseinandersetzung mit der Tradition des Informel, gelegentlich auch der Höhlenmalerei. Kompakt sind ihre Objekte, setzen die Form in Bewegung. Bei ihrer Werkgruppe aus 46 konischen Wandobjekten, die zunächst aus den "Gucklöchern" quasi den Betrachter anschauen, stellt sich eine Assoziation mit Nestern von Hornissen oder mit Polypen der Meerestiefe ein. Es ist, als scheine das anvisierte Objekt den Betrachter anzuschauen. Um sich dann vielleicht die Frage zu stellen, wie der Betrachtende darüber denkt.

Bei Hasslinger wiederum erinnert ein Werk ziemlich genau an ein bei der jüngsten ART Karlsruhe präsentiertes Objekt. Die textilen Strukturen, gehäkelte Maschen, bestanden dort allerdings aus tatsächlichem Wollmaterial. Hier ist es aber Ton und irritiert den Kunstbetrachter damit abermals durch die Polyvalenz des Materials Ton. Hasslinger verwendet, um seine Plastiken aus mehrfach geschichteten Elementen zu verbinden, ihnen quasi Standhaftigkeit zu verleihen, gerne auch metallene Verbindungen. Dem aufmerksamen Publikum fällt auf, dass es dann doch noch eine Gemeinsamkeit der Tonschöpfungen beider Künstler gibt. Denn über die skulpturale Oberfläche hinaus verfügen sie über ein Innenleben. Bei Debus kann man, wenn mitunter auch winzig erkennbar, durch eine oben angebrachte Öffnung in den Bauch ihrer Keramiken hineinblicken. Bei Hasslingers Kunstwerken sind es die statisch bedingten Querverstrebungen, die im Gedärm seiner Stücke zu sehen sind. Ganz profan gesagt, dürften sie so auch einfacher aus seinem Freiburger Atelier in den Friedrichsbau gelangt sein.

Zu sehen ist diese bemerkenswerte Ausstellung noch bis zum 8. April. Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 16 - 19 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 11 - 17 Uhr. Eine Führung mit den Künstlern findet am 8. April um 11 Uhr statt.