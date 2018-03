Jürgen Pfetzer: "Ein Freudentag für die Kids" Ottersweier (mf) - "Lasst uns feiern, lasst uns lachen, unser Fest soll Freude machen." Die Kinder des Ottersweierer Kindergartens St. Michael hatten allen Grund zur Freude, denn gestern wurde ihnen ein neuer Anbau übergeben. Unbekümmert sangen sie ihr eigens für diesen Tag einstudiertes Liedchen, mit dem sie eine große Gesellschaft wichtiger Erwachsener willkommen hießen. Bürgermeister Jürgen Pfetzer war ebenso dabei wie Pfarrer Jörg Seburschenich, Schulleiter Günther Köninger und zahlreiche Gemeinderäte. Vertreter der Kirche, der katholischen Verrechnungsstelle mit Geschäftsführerin Silke Haberstroh, der Pfarrgemeinde, des Stiftungsrats und nicht zuletzt die beiden Architekten Georg Metzinger und Sabine Royal waren zur offiziellen Übergabe gekommen. Die Leiterin der Ottersweierer Kindergärten, Maria Hauns, stellte die räumliche Erweiterung um ein Esszimmer, eine Küche, einen Personal- und einen Besprechungsraum vor und dankte allen Beteiligten. Nun könnten die bisherigen Zimmer, die für diese Zwecke genutzt wurden, in Gruppenräume umgebaut werden. Besonders hob sie den überdachten Fahrradabstellplatz hervor, ein Projekt des Elternbeirats, den dieser in Eigenleistung geplant und errichtet habe. Jürgen Pfetzer sprach von einem "Freudentag für die Kids" und blickte auf die Entstehungsgeschichte zurück. Ende der 90er Jahre habe es schon mal sechs Gruppen gegeben, damals hätte das Gebäude ausgereicht. Mittlerweile hätten sich aber die Betreuungsmöglichkeiten und damit die Verweildauer der Kinder deutlich erhöht. Während die Kleinsten ab einem Jahr in der Krippe in St. Marien betreut würden, kämen die Drei- bis Sechsjährigen nach St. Michael. Darüber hinaus seien durch das Neubaugebiet Familien mit kleinen Kindern zugezogen. Im Oktober 2016 habe der Kindergartenentwicklungsplan aufgezeigt, dass schon im November 2017 keine Kinder mehr aufgenommen werden könnten. Also habe die Suche nach Lösungen begonnen. "Es hat sich gezeigt, dass die Plätze dauerhaft notwendig sind, so dass wir uns entschieden haben, einen Erweiterungsbau Richtung Friedhofstraße zu errichten", so der Bürgermeister. Der Anbau könne auch leicht umfunktioniert werden, sollte der Bedarf eines Tages zurückgehen. Damit habe man eine nachhaltige Lösung gefunden. "Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt." Architekt Georg Metzinger erläuterte die technischen Daten des Anbaus, der knapp eine Dreiviertel Million Euro gekostet hat. Er freute sich, dass die 1470 Kubikmeter umbauten Raumes mit einer Nutzfläche von 210 Quadratmeter innerhalb eines halben Jahres realisiert werden konnten. Dies sei auch den Handwerkern zu verdanken, die alle gemeinsam an einem Strick gezogen und die Gewerke nahtlos bewältigt hätten. Das Nutzungskonzept mit viel Licht und freundlichen Farben sei kindgerecht und berücksichtige ebenso die Interessen der Erzieherinnen. Pfarrer Seburschenich segnete die neuen Räume und die Besucher und sagte: "Für mich ist dieser Anbau die zu Stein gewordene Wertschätzung für die Kinder und ihre Familien." Als Geschenk hatte er ein hölzernes Kreuz mitgebracht, das an der Wand des hübschen Esszimmers gleich installiert wurde.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben