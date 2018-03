Geländewagen kippt um: Zwei Schwerverletzte

Schwarzwaldhochstraße (red) - Zwei Schwerverletzte forderte dieser Unfall gestern gegen 9.30 Uhr bei der Sandkreuzung. Ein mit drei Männern besetzter Geländewagen, ein sogenannter Gator, fuhr auf einem Waldweg vom Sandsee kommend in Richtung Kurhaus Sand. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit drehte sich das Geländefahrzeug auf der L83 und kippte um. Der Beifahrer und ein verbotenerweise auf der Ladefläche sitzender Mitfahrer wurden dabei auf die Straße geschleudert und verletzten sich schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Im Einsatz waren das DRK, ein Notarzt, die Feuerwehren Bühl und Bühlertal, die Bergwacht sowie ein Rettungshubschrauber.