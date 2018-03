Alles andere als eine "haarige Angelegenheit"

Bühl



Zugbegleiter in Bühl angegriffen Bühl (red) - Ein bislang unbekannter Schwarzfahrer hat am Montagmorgen am Bühler Bahnhof einen Zugbegleiter angegriffen und am Kopf verletzt. Der Täter ließ ein auffälliges E-Bike (Klapprad) zurück, zudem gibt es von ihm eine Beschreibung. Die Polizei sucht Zeugen (Foto: Polizei).